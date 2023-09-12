انت الان تتابع خبر مفاجأة صادمة: محمد عبده يحصل على أجر خيالي في حفل زفاف الأمير الحسين ولي العهد الأردني! الرقم لا يصدق!" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أحيى الفنان الكبير محمد عبده حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، يوم الخميس الماضي.

تم تنظيم الحفل كجزء من مراسم الزفاف الرسمية التي نظمها الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في القصور الملكية الأردنية، وحضرها ملوك وزعماء ورؤساء دول وشخصيات عربية وعالمية بارزة.

قدم محمد عبده وعمر عبداللات أغنية مشتركة، حيث قام عمر العبداللات بلحنها وكتب كلماتها الشاعر صالح الشادي وقام أيمن عبدالله بتوزيعها. وتتضمن كلمات الأغنية البداية التالية: "عمان غردت جوها بالتلاحين.. وتماوجت جبال عمان غنوة/ غنوة سعادة جمعت بين شعبين.. والكل بارك والفرح صار نشوة/ أردنية سعودية.. سعودية أردنية".

ووفقًا للمصادر الفنية، تلقى محمد عبده مبلغ 200 ألف دولار كأجر لأدائه في حفل زفاف ولي العهد الأردني.تمت مراسم عقد قران ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة آل سيف في قصر زهران، وشارك فيها حوالي 150 شخصًا من أفراد العائلة الهاشمية وضيوف الأردن من قادة الدول وأولياء العهد والمسؤولين.

تمت مراسم القران بحضور إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة وشهود العقد وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة العروس رجوة.

شهد عقد القران حضور الملك عبدالله الثاني والأمير الحسن بن طلال.

في مناسبة رسمية مهمة، قام ولي العهد بارتداء بدلة مستوحاة من تصميم البدلة التي ارتداها الملك في حفل زفافه. تم تصميم أكمام البدلة بشكل يشبه البدلة الأصلية التي ارتداها الملك عبدالله الثاني والملك عبدالله الأول.