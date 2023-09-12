انت الان تتابع خبر تصريح ناري من السعودية هند القحطاني يغلي الدم في عروق السعوديين..ما قالته كان الجنون بعينة..؟!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وثقت الشهيرة سناب شات "هند القحطاني" في مقطع فيديو رغبة صديقتها العراقية في ترك أميركا والعيش في السعودية، حيث تفضل الحصول على وظيفة في المملكة بدلاً من العمل في العراق.

ظهرت هند في الفيديو وهي تتحدث مع صديقتها التي تقف أمامها، وتسألها عن رأيها إذا ما خيّرت بين العمل في السعودية وترك أميركا والسعي وراء الحلم الأميركي.

وقالت صديقة هند: إنها تتوقع أن تعمل في مجال التدريس بالسعودية، حيث الغربة صعبة رغم وجود الأصدقاء. وقاطعتها هند وهي تمزح: الغربة صعبة لأنك تتفاهم مع أهلك، لكن اللي بينهم وبين أهلهم مشاكل إيش يسوون؟

وأوضحت صديقة هند: إنها إذا ما تم تخييرها بين العمل في العراق أو السعودية، ستختار العمل بالسعودية، حيث تعمل في مجال التدريس.