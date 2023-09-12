انت الأن تتابع خبر نسرين طافش بوضعيات مثيرة استفزت الجمهور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلت الفنانة نسرين طافش على جمهورها من خلال صور نشرتها عبر حسابها في انستغرام، ظهرت فيها وهي تمارس التمارين الرياضية داخل "الجيم".

علقت طافش على الصور: "نحن ما نقوم به مرارا وتكرارا.. فالتميز إذن ليس فعلًا، بل عادة".

انهالت التعليقات على صور الفنانة السورية، وانقسمت الأراء بين من أعرب عن اعجابه بها وبرشاقتها وشخصيتها القوية، وبين من انتقد الوضعيات الجريئة وملابسها الضيقة المثيرة التي ظهرت بها، واتهمها البعض بتقليد الفنانة المصرية ياسمين صبري التي أثارت الجدل قبل أيام بظهورها من الجيم بوضعية وصفت بالجريئة.

ومن ناحية ثانية، نشرت نسرين طافش عبر خاصية الستوري في انستغرام مقطع فيديو لها من المطبخ، نصحت به متابعيها تناول الأكل الصحي.

وأكدت طافش انها ليست نباتية تماما، لكنها تاكل الفواكه، والخضار الحية والمطبوخة، وتأكل السمك، وتتناول وجبات أخرى مرة في الشهر أو في اوقات السفر، ثم قدمت مجموعة توجيهات للنظام النباتي.

يذكر أن النجمة الشهيرة قد انفصلت في وقت سابق عن زوجها الطبيب المصري شريف الشرقاوي، بعد فترة قصيرة من الزواج، ولم تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الطلاق.

على صعيد الفن، يذكر أن آخر اعمال نسرين طافش الفنية كانت مشاركتها في المسلسل السوري "جوقة عزيزة" والذي عرض في رمضان 2022، وغابت في الموسم الرمضاني الفائت عن الأعمال الدرامية.