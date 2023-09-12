انت الأن تتابع خبر خبر سار .. الموسم الثاني من طائر الرفراف بهذا الموعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر المسلسل التركي طائر الرفراف "فريد" من أكثر المسلسلات التي حصدت نسب مشاهدات عالية في تركيا والعالم العربي.

ومنذ انتهاء الجزء الأول في شهر يونيو الماضي باصابة البطل فريد بعيار ناري على يد "طارق"، والجمهور ينتظر الموسم الثاني بشغف وحماس كبيرين، وسط تساؤلات عن موعد بدء عرضه.

أشارت قناة Star TV التركية إن موعد الموسم الثاني من مسلسل طائر الرفراف سيكون في الـ 15 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، حيث تم عرض البرومو الخاص به وتضمن العديد من اللقطات المشوقة والحماسية.

يذكر ان الجزء الأول من المسلسل التركي قد حمل احداثا متشابكة ومثيرة، وانتهى عند الحلقة الـ 36، عندما سافر فريد خلف سايران إلى عنتاب، والتقى بها في احدى المتاجر ليخبرها بخطته للهروب من قصر طارق، وفي لحظة هروب الثنائي جاء طارق من الخلف وضرب فريد بالرصاص في ظهرة ليفقد الوعي بين يدي سايران وانتهت احداث الموسم عند هذه اللقطة.

تدور أحداث المسلسل حول فريد الذي يعاني من مرض السكري، ويعيش حياة مرفهة وعلاقات نسائية متعددة، فيقرر جده الآغا تزويجه من فتاة تدعى سونا، إلا أن فريد يطلب الزواج من شقيقتها الصغرى سيرانلتتوالى الاحداث المشوقة والمعقدة.

العمل من بطولة: عفراء أوغلو، ميرت رمضان دمير، شريف سيزر،إمري ألتوغ،إرسين أريتشي، وغيرهم.