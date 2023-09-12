انت الأن تتابع خبر انفضح المستور صلاح السعدني مصاب بالزهايمر ماذا عن الزعيم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حلت الفنانة المصرية شيرين ضيفة على برنامج "واحد من الناس"، وتحدثت حول الكثير من المواضيع الفنية والشخصية وتفاصيل الحالة الصحية لبعض النجوم الكبار.

واكدت شيرين التي شاركت الزعيم في بعض الأعمال السينمائية والدرامية، ان عادل امام بصحة جيدة وغير مصاب بالزهايمر كما يشاع عنه نظرًا لغيابه عن الساحة الفنية منذ سنوات قليلة، مشيرة إلى انها تتواصل معه من فترة لأخرى عبر الهاتف ويجيبها ويتحدث معها بشكل طبيعي.



وأضافت الممثلة المصرية أن الفنان صلاح السعدني هو من يعاني من مرض الزهايمر، لكنها أغلقت الحديث حول هذا الامر بشكل سريع وفضلت عدم ذكر التفاصيل، واختتمت قائلة: "يا رب يشفيه ويخليه".



وطالبت شيرين الجمهور بالتوقف عن نشر الشائعات المسيئة للفنانين والتي تمس حياتهم الشخصية او الصحية او حتى وفاتهم، وقالت: "بلاش كل شوية تموتونا.. لو مضايقين مننا قولولنا".

هذا وأكدت الفنانة انها مقتنعة وراضية بشكلها ولا تجري عمليات تجميل ولا تسعى لتغيير ملامحها.



على صعيد الفن، أعربيت شيرين عن فخرها بمشاركة عمالقة الفن في الكثير من الأعمال المهمة ابرزهم عادل إمام، فؤاد المهندس، سمير غانم، محمد صبحي، وغيرهم الكثير، وأكدت انها لم تتعرض للظلم داخل الوسط الفني وعلاقاتها محدودة داخل الوسطالفني.



الجدير بالذكر ان الفنانة المصرية، قدمت خلال مسيرتها الفنية الكثير من المسلسلات والافلام أبرزها: الفرسان، صيف ساخن جداً، أوراق مصرية 2، لعنة كارما، وسوق الكانتو، وغيرها.