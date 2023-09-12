انت الأن تتابع خبر خافت عليها من السجن.. هاجر الشرنوبي تتراجع في اتهام خادمتها بالسرقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت الفنانة هاجر الشروبي عن تهامها لخادمتها بسرقة مقتنيات من منزلها، موضحة أنها لن تتحمل عبئ أن تحرم أم من أبناءها، وكان ذلك من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي،فيسبوك.

سرقة هاجر الشرنوبي

وكانت قد كتبت هاجر الشرنوبي، منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أعلنت ن خلالها تعرضها للسرقة وقالت من خلاله،”أنا في اختبار صعب وعماله أسأل كل اللي حواليه أعمل إيه؟ الست اللي بتساعدني في البيت سرقتني، شكيت فيها اه بس مكنتش متأكده ومحبتش أظلم ولا أبلغ.. قولت أنا مش هجيبها البيت تاني وخلاص، كلمتني كذا مرة مردتش”.

وأضافت،”المهم سابتلي ڤويس وصوتها كان تقيل صوت حد عنده جلطة.. أنا اتجننت أني ظلمتها ووصلت للحالة دي، كلمتها مالك يابنتي في أيه.. قالتلي ابني كان مأجر موتوسيكل واتسرق منه والراجل شراني وعاوز فلوس عاوز كام كذا، المهم كلمت الناس اللي كانت بتساعدهم كلهم في البيت ولمينا فلوس أقسم بالله مش معايا أساسا وروحتلها البيت، بس حسيت أنها تمام وبكامل صحتها هي بس متقلة في صوتها مش أكتر.”.

تراجع هاجر الشرنوبي

وتراجعت الشرنوبي، عما صرحت به، مؤكدة أنها بالمنشور ارتكبت خطأ بذلك، لعدم رغبتا بالشعور بالذنب، موضحة أنها ستتجه إلى دار الافتاء، لعدم رغبتها في حبس الفتاة.

وأوضحت، “متثقوش في حد ولو اضطريت تجيب خادمة تساعدك ياريت يكون من شركة موثوق فيها”.

أعمال هاجر الشرنوبي

وقد شاركت هاجر الشرنوبي، في اكثر من عمل، وهما، الضاحك الباكي، الحرير المخملي، هجمة مرتدة.