انت الان تتابع خبر دينا بطمة تستفز العالم العربي اجمع بهذه التصريحات الصادمة بخصوص زلزال بلدها المغرب..ما قالته غير مقبول!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ردت الفنانة المغربية دنيا بطمة على أزمة ضحايا زلزال المغرب بطريقة تعبر عن تضامنها ودعمها لهم، حيث طالبت بتقديم المساعدة وأكدت استعدادها للمساهمة في توفير الدعم اللازم لهم.

وفي منشور على حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام، أشارت دنيا بطمة إلى أن الجميع في المغرب مستعد للتبرع بالمال والدم لصالح ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة مراكش والقرى المجاورة لها.

وقالت دنيا بطمة: "كجميع المواطنين المغاربة، نحن جميعًا مستعدون للمساهمة بالدم والمال لأجل أهالينا المتضررين من زلزال الحوز"، وطالبت بفتح حساب وطني خاص لاستقبال التبرعات المالية الضرورية للضحايا، مضيفة: "ننتظر فتح حساب وطني خاص لهذا الغرض.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتفاعل عدد من نجوم المغرب مع كارثة الزلزال، حيث كتبت الفنانة أسماء لمنور على حسابها: "رحم الله أهالينا في الحوز، يا رب ارحم بلادي وأهلها".

من جانبه، غرد الفنان حاتم عمور قائلاً: "كجميع المواطنين المغاربة، نحن جميعًا مستعدون للتبرع بالدم والمال لأجل أهالينا المتضررين من زلزال الحوز".

يشير تقرير إلى أن العديد من الشخصيات البارزة في جميع أنحاء العالم قد قرروا التضامن وتقديم المساعدة لضحايا زلزال المغرب. وفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، قرر النجم العالمي كريستيانو رونالدو القيام بلفتة إنسانية عاجلة لدعم المتضررين من الزلزال. ووفقًا للتقرير، قرر رونالدو استضافة المتضررين في فندقه الخاص بيستانا، الواقع في مدينة مراكش بالمغرب.

يجدر بالذكر أن الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب المغرب، وكان مركزه في جنوب غرب مدينة مراكش السياحية على بعد 320 كيلومترًا جنوب العاصمة الرباط.

أعلن التلفزيون المغربي ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر، حيث تجاوز عدد الإصابات 2000 إصابة وكذلك عدد الوفيات. وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء إلى أن الهزات الارتدادية التي تلي الزلزال يمكن أن تستمر لعدة أيام أو أسابيع قبل أن تتلاشى تمامًا.