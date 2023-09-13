انت الان تتابع خبر الفنانين انهاروا.. رحيل نجمة مصرية شهير يصعق الجماهير.. أول تعليق لمحمد ثروت! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توفيت الفنانة كريمان، إحدى نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، عن عمر ناهز الـ 86 عاماً بعد صراع مع المرض. وأعلن ابنها الوحيد أن صلاة الجنازة ستقام يوم الأربعاء بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين بعد صلاة الظهر، والدفنة بمقابر الأسرة في 6 أكتوبر.

وكشف نجل الفنانة الراحلة خبر وفاتها عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، حيث قال: "توفيت إلى رحمة الله أمي الحبيبة الغالية المرحومة بإذن الله الحاجة كريمان محمد سليم الأسطة، حرم المرحوم النائب محمود أبو النصر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب سابقاً."

وكشف عن موعد الجنازة قائلاً: "ستقام صلاة الجنازة الأربعاء بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين بعد صلاة الظهر، والدفنة بمقابر الأسرة في 6 أكتوبر.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم."

نعى الممثل المصري محمد ثروت الممثلة المصرية كريمان بعد رحيلها اليوم عن عمر يناهز الـ 87 عاماً. ونشر ثروت صورة للراحلة كريمان عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها بكلمات مؤثرة حيث قال: "توفت اليوم جميلة الجميلات الفنانة كريمان.. إنا لله وإنا إليه راجعون."

كريمان هي فنانة مصرية ولدت في 18 سبتمبر 1936 في القاهرة. ولدت لأب من أصول لبنانية وأم مصرية تركية. درست في مدرسة الليسية وعملت في برامج الأطفال مع بابا شارو. حققت شهرة واسعة من خلال هذا البرنامج وبرزت في مسرح المدرسة حيث قدمت مسرحية قيصر وكليوباترا.

شاركت كريمان أيضًا في الإذاعة في ركن الأطفال وتنبأ لها أبو الإذاعيين بابا شارو بمستقبلها الفني. تتمتع الفنانة بصوت جميل وموهبة غنائية، حيث تلقت دروسًا في الموسيقى من قبل كبار الملحنين بما في ذلك محمد الموجي. غنت بصوتها في العديد من الأفلام مثل "خالي شغل" و"موعد مع إبليس" و"عرائس في المزاد".