انت الان تتابع خبر طرد دنيا بطمة من المغرب بعد تعرضها للضرب المبرح ومحمد الترك طاير من الفرحة..اليكم ما حدث؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة لموقف محرج أثناء توزيعها مساعدات غذائية للمتضررين من الزلزال في مدينة مراكش. تم تداول مقاطع فيديو توثق لحظة منع قائدة مقاطعة الملاح في حي السلام بمدينة مراكش، دنيا بطمة، من توزيع المساعدات بسبب احتجاجات ضدها ورفض عدد من سكان المنطقة لما تقوم به. في الفيديو، ظهرت دنيا بطمة بغضب شديد وهي تتجه نحو سيارتها بعد طردها، ويمكن سماع صوت شاب يشير إلى أن المواطنين قاموا بطردها. وحتى الآن، لم تعلق الفنانة المغربية على هذا الأمر.

دنيا #بطمة أتت بي إعانة فرفضها الشعب المروكي وتم طردها من هناك pic.twitter.com/UmuFQO9HyI — amar♕DZD♕🇩🇿🐋 (@AMARA48455) September 10, 2023

في وقت سابق، تعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة للضرب المبرح بعد تفاقم أزمتها مع أحد منظمي الحفلات في مدينة تيلفت وسط شمال المغرب. وقد أثار هذا الحادث سخرية طليقها محمد الترك.