شاهد.. أسماء أبو اليزيد تخطف أنظار جمهورها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 09:29 صباحاً - شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام .

و ظهرت اسماء ابواليزيد بأطلالة جذابة بملابس رياضية ،كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقه تبرز جمالها، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

وأثارت الفنانة أسماء أبو اليزيد الجدل حول إطلالتها الأخيرة التي شاركت بها الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام .

وظهرت أسماء أبو اليزيد بإطلالة جريئة مرتدية فستانا بلوز باللون الأبيض ،ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها .