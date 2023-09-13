بعد التوبة والرجوع إلى الله... الفنانة حنان ترك تحرق مواقع التواصل وتصعق جمهورها بظهورها مع هذا الشخصج.. (اتفرج)

انت الان تتابع خبر بعد التوبة والرجوع إلى الله... الفنانة حنان ترك تحرق مواقع التواصل وتصعق جمهورها بظهورها مع هذا الشخص.. (اتفرج) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وثقت الفنانة المصرية المعتزلة، حنان ترك، لحظات رومانسية مع زوجها رجل الأعمال محمود مالك، خلال احتفالهما بعيد ميلاده بشكل خاص.



وظهرت حنان ترك بإطلالة رومانسية ونادرة بمناسبة عيد ميلاد زوجها محمود مالك، معربة عن حبها له بكلمات عاطفية.



وشاركت ترك متابعيها لحظاتها الرومانسية عبر صورة نشرتها على حسابها في "إنستغرام"، ظهرت فيها مع وزوجها لحظة الغروب وكتبت: "لم تكن انتقاء حبيبي أنت نعمة.. ربنا يديمك عليّ من أجمل نعم حياتي". كما أعادت حنان ترك الصورة الرومانسية والنادرة عبر خاصية "ستوري"، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد عزيزي".



وظهرت حنان ترك الرومانسية والنادرة مع زوجها وسط أمنياتهما بالسعادة والحب، مزيد التفاهم والمودة. وكانت حنان ترك قد أقلقت محبيها على صحتها عبر قيامها بمشاركة منشور تتحدث فيه عن نعمة الصحة ودعوة محبيها للدعاء لها، حيث قالت في منشورها الذي أثار جدلا واسعا: "يشتهي المتعافي كل ملذات الحياة ولا يشتهي المريض سوى العافية اللهم أدم علينا عافيتك، وأنزل شفاءك على من لا يعلم وجعه غيرك".

حتى الآن، لم تكشف الفنانة المصرية حنان ترك عن تفاصيل مرضها أو حتى عن حالتها إذا تعافت منه. تصدرت حنان ترك التريند مؤخرًا، ويجدر بالذكر أن حنان ترك، على الرغم من اعتزالها وابتعادها عن الساحة الفنية وأحيانًا عن وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن ظهورها أو تصريحاتها دائمًا ما تستحوذ على اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي حديثها الأخير، تحدثت حنان ترك عن الفنان الراحل علاء ولي الدين وتعاونهما في مسلسل "أولاد الشوارع" الذي قامت ببطولته قبل اعتزالها. نشرت حنان ترك تغريدة على حسابها في تويتر قائلة: "علاء ولي الدين رحمه الله، وأثناء تصوير فيلم عربي تعريفه، قال لي ونحن في المحيط الأطلسي، هيا نسبح ونحمد الله حتى يشهد علينا المحيط يوم القيامة".

وأضافت: "قال عطاء الخراساني: لا يسجد عبد لله في أي مكان في العالم إلا شهد له يوم القيامة، وبكت عليه الأرض يوم مات".

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل "أولاد الشوارع" عُرض في عام 2006، وشارك في بطولته حنان ترك وعدد من الفنانين الآخرين مثل عمرو واكد، محمد رمضان، إيناس النجار، عمرو سعد، شيماء عقيد، وغيرهم، وتأليف شهيرة سلام، وإخراج شيرين عادل.

ويعتبر مسلسل "الأخت تريز" آخر أعمال حنان ترك، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا بسبب قصته المشوقة التي تتناول عمق العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وخاصة بين فنانة مسلمة وأخرى مسيحية تعمل في الكنيسة. ويعكس المسلسل جوانب كثيرة من الحياة في المجتمع المصري.