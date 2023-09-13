انت الأن تتابع خبر لن تتخيل ماذا ترتدي العروسة .. اتفرج مهند الحمدي يعقد قرانه على فرح مراد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجر الممثل الذي يحمل الجنسية السعودية مهند الحمدي، مفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر الجاري، 28 صفر 1445 هجريا، بشأن عقد قرانه.

زواج مهند الحمدي:

وكشف مهند الحمدي العديد من التفاصيل حول عقد قرانه من عارضة الأزياء التي تحمل الجنسية اللبنانية فرح مراد، عبر منشور له على الحساب الرسمي له بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

تفاصيل عقد قران مهند الحمدي:

وظهر مهند الحمدي في الصور التي انتشرت بسرعة شديدة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكان باللونين الأبيض وأسود وهو ترتدي بدلة من اللون الرمادي واسفالها تيشرت من اللون الأسود، أما فرح مراد فارتدت فستان من اللون الأبيض الحمالة المكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر والظهر.

أما من الناحية الجمالية بشأن عروس الفنان مهند الأحمدي، فاستخدمت عارضة الأزياء اللبنانية القيل من المكياج وأحمر الشفاة مع ارتدي بعض الاكسسورات أما شعرها فقامت بربطه وتركع على ظهرا ليغطي جزءاً من الفستان المفتوح.

أول تعليق من مهند الحمدي على عقد قرانه:

وعلق الفنان السعودي الشاب على الصور قائلاً “بعد رحلة طويلة من المراجعات… الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ‏تم بحمد الله تعالى عقد قراني بمن جمعني القدر بها وشاء ربي أن تكون نصيباً لي وأكون نصيباً لها، ‏اللهم أجعله عقداً تنعقد به سعادتنا.

أخر أعمال مهند الحمدي:

ويشارك الفنان السعودي “كسرة قلب” الذي سوف يتم البدء في عرضه 20 من شهر سبتمبر الجاري على المنصة الإلكترونية الشهيرة نتفليكس والذي يتواجد فيه عدد كبير من الفنانين أمثال طلال الجردي، رشا بلال، دوجا حجازي، حيث أنه تم تصوير هذا العمل الدرامي في بيروت خلال الفترة القليلة الماضية.