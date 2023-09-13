انت الان تتابع خبر بعد زلزال المغرب.. تصريح صاعق وغير متوقع من بسمة بوسيل أرعب الجميع بخصوص مصير اهلها هناك... وهكذا انهارت باكية على البث المباشر..؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد الزلزال الذي وقع في المغرب مساء الجمعة الماضية، قدمت الفنانة المغربية بسمة بوسيل تعازيها ومواساتها لشعبها. ودعت بوسيل للمتوفين بالرحمة، وللمصابين بالشفاء، ولحفظ بلدها من أي مصائب أخرى.

وقالت بوسيل في تغريدة على حسابها على تويتر: "اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل، والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلدي المغرب وكل أهلها". وقد نشرت بوسيل أيضًا رابط لجمعيات خيرية تتلقى المساعدات لإنقاذ المتضررين من الزلزال، وذلك لدعم بلدها ومساعدة الأشخاص الذين تضرروا جراء هذه الكارثة