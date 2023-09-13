انت الان تتابع خبر زواج صبحي ابن الإدعشري في باب الحارة يشعل التواصل.. لن تتخيل من هي العروس! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - احتفل الممثل السوري عاصم حواط بدخوله القفص الذهبي، حيث شارك متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بصور من حفل الزفاف. ظهر حواط في الصور مرتديًا بدلة باللون البني، فيما ارتدت زوجته فستانًا قصيرًا أبيض من قماش الدانتيل. وعلق حواط على الصور قائلاً: "هيك اتزوجنا.. ودخلنا القفص الذهبي". وتمنى لزوجته حياة مليئة بالحب والصحة والراحة. وشكر أصدقاءه على دعمهم وتهنئتهم.

عاصم حواط هو ممثل سوري مشهور، شارك في العديد من الأعمال الدرامية المميزة التي تنوعت بين الشامية والاجتماعية والكوميدية وغيرها. جسد دور صبحي ابن الإدعشري في مسلسل باب الحارة الشهير.