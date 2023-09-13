انت الان تتابع خبر كيدهن عظيم.. هكذا خدعت بطلة مسلسل المال والبنون زوجها كي تصور مشهد البوسة ضمن مشهد مثير مع محمود عبد العزيز وزعته بطريقة لا تخطر على بال!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - هناك العديد من القصص في حياة الفنانة هياتم، سواء في الجانب الشخصي أو الفني. فقد دخلت السجن بسبب قضية تزوير، وتزوجت أكثر من مرة، ورفضت الزواج من شخصيات هامة بسبب حبها للفن.

ولدت هياتم بالاسم الحقيقي سهير حسن أحمد في محافظة الإسكندرية، وبدأت مشوارها الفني كراقصة عندما لم تتجاوز العشرين من العمر، حيث كانت ترقص في الأفراح وحفلات الزفاف الشعبية.

سرعان ما برزت شهرتها، وانتقلت إلى القاهرة للعمل في كازينوهات القاهرة الليلية حيث اشتهرت بأدائها الراقص. وفي لقاء مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، كشفت هياتم أنها بدأت حياتها الفنية كممثلة في مسرحية "شهرزاد" للمخرج حسين جمعة، ولكن الجمهور عرفها بصفتها راقصة. وأول حفل راقص قدمته كان حفل الربيع مع الفنان عبد الحليم حافظ، حيث راقصت على أغنية "زي الهوا".

بدأت هياتم مشوارها التمثيلي في فترة السبعينيات، وكان أول فيلم سينمائي لها عام 1971 بعنوان "ثم تشرق الشمس". وتوالت أعمالها السينمائية والفنية، ومنها مسلسل "المال والبنون" الذي دفعها لترك الرقص والتفرغ تمامًا للتمثيل. وشاركت هياتم في بطولة أكثر من 35 فيلمًا، بالإضافة إلى مشاركتها في عدد من المسلسلات التلفزيونية.

تحدثت "هياتم" عن مشهد مثير قدمته مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز في فيلم "عفوا أيها القانون". وروت أنه خلال هذا المشهد كان زوجها يرافقها أثناء التصوير. وعندما حان وقت تصوير المشهد، أخبرت هياتم زوجها أنها تريد بعض الأغراض من المنزل واستغلت رحيله لتصوير المشهد المثير.

أشارت إلى أن زوجها كان ذكيًا وسألها حينما عادت عن سبب تخلصها منه. فأخبرته أنه كان هناك مشهدًا مثيرًا بينها وبين البطل، لذلك راعت شعوره وطلبت منه أن يغادر. وأكدت أن زوجها لم يتحدث معها حينما اتفرج على الفيلم.