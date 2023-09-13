انت الان تتابع خبر جريء وساخن.. شمس الكويتية تكشف أسرار خالد يوسف في كرافان مثير! وقرار مفاجئ يصعق الجميع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الفنانة الكويتية شمس عن قرارها بالاعتزال التمثيل بعد تجربتها الأخيرة مع المخرج المصري خالد يوسف. وأكدت شمس في تصريح لصحيفة "صدى البلد" أنها ترغب في التركيز على الغناء فقط والابتعاد عن التمثيل بعد مسلسل "سره الباتع". وأوضحت شمس الكويتية أسباب اعتزالها للتمثيل، حيث قالت: "أحب الحرية والانطلاق، والتمثيل يحتاج إلى الجلوس لساعات طويلة داخل الكرافان وانتظار مواعيد التصوير وهو أمر لا أحتمله". وأشارت الفنانة الكويتية إلى أنها قد خاضت تجربة التمثيل في مسلسل "سره الباتع" بعد إلحاح من المخرج خالد يوسف، وكشفت شمس أنها حاولت تأجيل التصوير وتقليل مساحة الدور قدر الإمكان، وهذا ما تسبب في تأخر ظهورها في المسلسل. وقد اختار يوسف شمس لأداء دور في مسلسله المقبل للموسم الرمضاني، بعد اعتذار العديد من الفنانات عن العمل معه، وخاصة الفنانات المصريات، خوفًا من ارتباط أسمائهن به بعد فضيحته الجنسية الأخيرة مع منى فاروق وشيما الحاج.