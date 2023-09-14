انت الان تتابع خبر لم تحترم سنها... نبيلة عبيد تعيد نشر فيديو خادش كان محظور من الرقابة ... وما فعله بها عشيقها جنن المتابعين ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الفنانة نبيلة عبيد مؤشرات البحث مساء أمس بعد نشرها فيديو على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدت إعجابها الشديد بأغنية روبي الجديدة "نمت ننة". وعلقت قائلة: "نمت ننة طب والحب اللي بيننا مش هتكلمني سيكا مش حتدلعني سنة.. بعد توبة وأهواك وتخونوه بقيت أغني نمت ننة.. بس لو ما كنتش بحبك يا روبي".

كما تحدثت نبيلة عبيد في السابق عن زيجاتها الخمس، حيث أكدت أنها تزوجت خمس مرات. وكانت أول زيجة لها في الصف الأول الثانوي من المخرج عاطف سالم عام 1963 قبل تصوير فيلم "رابعة العدوية". وأشارت إلى أن سبب قبول أسرتها للزواج في سن صغيرة يعود لتأثير أحد أقاربها على والدها بأنه سيساعدها على تحقيق النجاح والحفاظ عليها.

وكشفت نبيلة عبيد أن سبب موافقتها على الزواج كان من أجل اقتحام عالم الفن، وأنها تزوجت لأجل المصلحة فقط لتحقيق أحلامها من خلاله. وأكدت أنها تعرضت لضغوط شديدة خلال هذه الفترة، وانتهت الزيجة بالطلاق بعد أربع سنوات بسبب رغبة زوجها في أن تعتزل التمثيل، وهو الأمر الذي رفضته بشدة.

وفي سياق آخر، تعتبر نبيلة عبيد واحدة من أبرز النجمات في الوسط الفني المصري، وقد تميزت بأدوارها المتنوعة في السينما والتلفزيون. واستطاعت أن تحقق شهرة واسعة وجماهيرية كبيرة خلال مسيرتها الفنية الممتدة لعقود عديدة.

وفي ختام القصة، يبقى الجمهور في انتظار المزيد من الأخبار والأعمال الفنية للفنانة نبيلة عبيد التي تعتبر إحدى أيقونات الفن في مصر.

سبق وأعلنت الفنانة نبيلة عبيد أنها تزوجت سراً من المخرج "أشرف فهمي" أثناء تصوير فيلم "لا يزال التحقيق مستمرًا"، وانفصلا بعد انتهاء تصوير الفيلم. جاءت تصريحاتها من خلال برنامج "أنا والعسل" مع "نيشان" في عام 2010.

وكشفت الفنانة نبيلة عبيد أيضًا خلال برنامج "كلمة أخيرة" مع "لميس الحديدي" عن برنامجها الإذاعي الجديد، الذي ستروي فيه قصة حياتها. ستستعيد ذكرياتها قبل دخولها مجال التمثيل، لتكشف للجمهور عن الصعوبات التي واجهتها في بداياتها الفنية وتتحدث عن الشخصيات المؤثرة في حياتها الفنية. بالإضافة إلى لقائها بالراحلة أم كلثوم وغيرها من المحطات الهامة في حياتها.