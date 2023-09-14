انت الان تتابع خبر فضحية مدوية جديدة للنجم احمد عز تغضب جمهوره منه.. و الكارثة الكبرى هل يتم منعه من التمثيل بسببها.. (تفاصيل) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يستعد الفنان أحمد عز حاليًا لتصوير الجزء الثالث من سلسلة "ولاد رزق"، وهو أحدث أعماله السينمائية. حققت السلسلة نجاحًا كبيرًا في الأجزاء السابقة وحظيت بإعجاب الجمهور.

ووفقًا لمجلة مشهورة، يجري أحمد عز حاليًا جلسات عمل مع المخرج طارق العريان والمؤلف صلاح الجهيني والمنتج موسى عيسى لوضع اللمسات الأخيرة على الفيلم قبل بدء عملية التصوير في أكتوبر المقبل. من المتوقع أن يتم عرض الفيلم في بداية عام 2024.

وأشارت المجلة إلى أن أحمد عز وضع شرطًا لنجاح الفيلم، وهو ضرورة تواجد نفس النجوم الذين شاركوا في الأجزاء السابقة، وهم عمرو يوسف وأحمد داود وكريم قاسم وأحمد الفيشاوي، حيث تعتمد نجاح الفيلم على تلك الشخصيات الأربعة الأساسية.

وقد بدأ المخرج طارق العريان في اختيار الممثلين للأدوار، ومن المقرر أن يظهر آسر ياسين في الجزء الثالث من الفيلم حيث يجسد دور "الشايب". كما من المتوقع أن يعود نجوم الجزء الأول مثل محمد لطفي وباسم سمرة وسيد رجب.