جابر يخطف نجل الضابط.. ملخص الحلقة السابعة من مسلسل "سفاح الجيزة"

القاهرة - محمد ابراهيم - عرضت منصة شاهد الرقمية أمس الخميس الحلقة السابعة من مسلسل "سفاح الجيزة" وسرعان ما تصدرت الحلقة محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي.

ويقدم "دوت الخليج الفني" في هذا ملخص لأبرز أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "سفاح الجيزة".

أبرز أحداث الحلقة السابعة من مسلسل “سفاح الجيزة”

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل سفاح الجيزة بتواجد الضابط حازم في منزل جابر ويطلب من والدته أن تتصل به لكي يحدد موقع جابر وبالفعل تتصل به ولكن جابر يشعر أن الضابط متواجد فسرعان ما يذهب إلى النادي الذي يتمرن به نجل الضابط ويقوم بخطفه.

وتنتقل الأحداث إلى الضابط حازم وهو يبحث عن نجله ثم يرسل له جابر مقطع فيديو بتواجد نجله معه وهو منبطح أرضًا لينفعل الضابط، ويستكمل البحث عن جابر وموقعه وبعد البحث يتوصلون إلى أماكن جثث الضحايا الذي قام جابر بقتلها.

وتنتقل الأحداث إلي زينة وأحد الضباط يحقق معها ويعلم منها بعض الخبايا عن شخصية جابر، وتنتهي الحلقة السابعة بتلقي الضابط حازم اتصال من جابر وهو يقول له على اتفاق كي يترك نجله وهو أنه يقوم بأخذ والدة جابر إليه ثم يسلمه نجله.

ما هي تفاصيل مسلسل "سفاح الجيزة"؟

مسلسل "سفاح الجيزة" هو مأخوذ عن قصة حقيقية حدثت بالفعل في محافظة الجيزة في عام 2021، وقد أشعلت تلك القضية الرأي العام حتي تم الحكم على ذلك السفاح بالإعدام.

ومسلسل "سفاح الجيزة" هو من المسلسلات التي تندرج تحت قائمة المسلسلات القصيرة حيث تتكون حلقاته من 8 حلقات فقط.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية قذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلاميًا بلقب «سفاح الجيزة»، ويلعب دوره النجم أحمد فهمي.

من هو فريق عمل مسلسل "سفاح الجيزة" ؟

يشارك في بطولة مسلسل «سفاح الجيزة» نخبة من نجوم الفن منهم: « أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، ميمي جمال، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي وغيرهم، والعمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ إنجي أبو السعود وعماد مطر، ومن إخراج هادي الباجوري.

