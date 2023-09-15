مشاعر إنسانية بين محمد ثروت ونجله على مسرح "بنش مارك" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد حفل “ليلة من الزمن الجميل” على مسرح بنش مارك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية قبل قليل لحظات إنسانية مميزة أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد ثروت يشارك في حفل والده محمد ثروت



فاجأ المخرج أحمد ثروت والده النجم الكبير المطرب محمد ثروت بدخوله على المسرح أثناء إحياء فقرته بحفل «ليلة من الزمن الجميل» في أول ظهور له بعد تعافيه من الوعكة الصحية الشديدة التي أصيب بها خلال الفترة الماضية.



وحرص أحمد نجل المطرب محمد ثروت على غناء اغنية "ابن أبويا" مع والده وسط تفاعل كبير من الجمهور وهو ما انتقل إلى فضاء السوشيال ميديا بكثافة حيث بكى الفنان محمد ثروت خلال هذا المشهد.

ووجه المخرج أحمد ثروت كلمته للجمهور على مسرح "بنش مارك" قائلا، "أنا بشكركم خليتوني النهاردة أكرم أبويا مش محمد ثروت الفنان، الراجل اللي ما سابنيش حبيت أول ما أتكلم اغني له بعد أن كانت فاقد نطق وحركة وبصر"، كما وجه الفنان محمد ثروت والمخرج أحمد ثروت الشكر إلى المستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه والمايسترو هاني فرحات على مجهودهم لخروج الحفل بهذه الصورة.

الفنانون المشاركون في حفل ليلة من الزمن الجميل



ويشارك في حفل «ليلة من الزمن الجميل» كلا من النجم الكبير محمد ثروت والنجمة عفاف راضي والنجمة الكبيرة ميادة الحناوي.