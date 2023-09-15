معتز التوني عن مسلسل "اللعبة": "الجزء الخامس سيكون به تشويق أكثر والجمهور هو اللى عايز المسلسل يكمل"

القاهرة - محمد ابراهيم - أبرز تصرحيات المخرج معتز التوني عن مسلسل اللعبة

حل المخرج معتز التوني في ضيافة برنامج "كلام في الزحمة" مع مروان قدري ويارا الجندي، والذي يتم إذاعته عبر "نجوم إف إم"، وتحدث التوني عن بدايته في التمثيل قبل الدخول إلى عالم الإخراج.

وقال المخرج معتز التوني عن دراسته: "تخرجت من قسم الإخراج، وظللت 10 سنوات مساعد مخرج، و(سمير شهير وبهير) كان أول فيلم لي كمخرج، ودفعتي ضمت المخرج أحمد الجندي وخالد حماد".

المخرج معتز التوني

وأكمل المخرج معتز التوني حديثه عن بدايته في عالم التمثيل قبل الإخراج قائلًا: "دخولى مجال التمثيل جاء عندما كنت أعمل مساعد مخرج وأنا بدوري بكون قرأت السيناريو فيقولوا لي تعالى اعمل هذا المشهد فينجح، ثم يأتي المخرج أحمد الجندي يكلمني لمشهدي الشهير في فيلم (زكي شان) مع الفنان أحمد حلمي، وبدأ الجمهور يعرفني فأحببت الموضوع بشكل أكبر وقررت التكملة في هذا الطريق".

معتز التوني يتحدث عن نجاح مسلسل اللعبة



وتابع المخرج معتز التوني حديثه عن نجوم مسلسل "مسلسل "اللعبة" قائلًا: "كل الناس كوميديانات من شيكو وهشام ماجد ومي كساب ومحمد ثروت، والممثل خلاص عرف شخصيته ومفاتيحها فبالتالي الموضوع أصبح أسهل في توجيههم، ونصور حاليا الجزء الخامس من العمل".



وأردف معتز التوني حديثه عن فكرة الأجزاء في مسلسل "اللعبة" قائلا ً: "الجزء الثالث كان أقل توقعا من الأول والثاني، والناس كانوا غاضبين مننا وبدأنا نفهم الأخطاء التي وقعنا فيها، وقررنا إن كل مهمة في الحلقات تبقى أسرع، ولما جئنا نعمل الجزء الرابع غيرنا الفكرة وجعلنا دخلة المسلسل مختلفة وأكثر تشويقا، وفي الجزء الخامس جعلنا الموضوع أصعب وسيكون فيه تشويق أكبر، واللي عملنا هذا النجاح هو الجمهور وهما اللي عايزين المسلسل يكمل".

تفاصيل مسلسل اللعبة 4

دارت أحداث مسلسل اللعبة الجزء الرابع "اللعبة 4" في إطار اجتماعي كوميدي، عن وسيم الصريطي وهو الفنان شيكو، ومازو وهو الفنان هشام ماجد، الذين يتنافسون في مجموعة من الألعاب على أرض الواقع، من أجل كسب مبالغ طائلة، وينتج عن هذه الألعاب العديد من المواقف الكوميدية التي يظهر من خلالها باقي شخصيات المسلسل، وينتهي الجزء بفوز أحد منهم، ويحمل اللعبة الجزء الرابع اسم "دوري الأبطال".

قصة مسلسل اللعبة 4

شارك في بطولة مسلسل اللعبة الجزء الرابع كل من هشام ماجد، مي كساب، شيكو، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، محمد ثروت، ميرنا جميل، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم، ويعتمد المسلسل على ظهور مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم النجم أكرم، النجمة ريهام عبدالغفور، حارس المرمي عصام الحضري، والعمل من تأليف أحمد سعد والي، إخراج معتز التوني.

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