النهاية تقترب.. نتفليكس تطرح أول إعلان تشويقي لـ Stranger Things

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت شبكة نتفليكس إعلان تشويقي قصير للجزء الخامس المنتظر من مسلسل Stranger Things الذي يعتبر آخر المواسم من المسلسل الناجح الذي طرح للمرة الاولى عام 2016.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي القصير للمسلسل، الذي يشهد عودة ديفد هاربر ومايلي بوبي براون في ادوار البطولة.

نسخة رسوم متحركة

وكانت قد منحت شركة نتفليكس الضوء الأخضر للعمل على مشروع جديد مشتق من مسلسلها الناجح Stranger Things، سيكون أول عمل مشتق من المسلسل الدرامي الشهير.

ووفق "ديد لاين"، وافقت نتفليكس على انتاج مسلسل رسوم متحركة مشتق من أحداث مسلسل Stranger Things، ليكون أول عمل مشتق من أحداث المسلسل الناجح.

هذه النسخة الكارتونية من المسلسل، سيتولى مهمة انتاجها للتليفزيون "إريك روبيلز" منتج منفذ، ومعه شركة فلاينج بارك.

رفض نسخة سينمائية

يأتي ذلك بعد أن أكد كتاب مسلسل "سترينجر ثينجز"، أن ما تردد حول تقديم عرض للممثلة الشابة مايلي بوبي براون للمشاركة في بطولة عمل سينمائي مشتق من احداث مسلسل نتفليكس الناجح، كان مجرد شائعات.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، نفى الثنائي المؤلف للمسلسل الشهير، أن مايلي تلقت عرض لعمل سينمائي بهذا الشكل من الأصل.

وكانت قد كشفت مصادر مقربة من الممثلة الشابة مايلي بوبي براون، عن إنه ا رفضت عرض بقيمة 10 ملايين دولار، عرض عليها لصناعة فيلم سينمائي تشتق أحداثه من مسلسلها الناجح Stranger Things.

هذا المسلسل الذي قدم مايلي للجمهور، حين كانت لاتزال في سن الـ 11 حين عرض موسمه الأول في عام 2016، قالت مصادر مقربة من مايلي بوبي براون، أنها تتطلع لختام مشاركتها في هذا العمل، مع اقتراب طرح الموسم الخامس والختامي منه.

وتقول صحيفة ديلي ميل، وفق مصادر مقربة من مايلي، أنها كانت قد رفضت عرض بقيمة 10 ملايين دولار، للظهور في بطولة فيلم تكون أحداثه مشتقة من المسلسل الذي انتجته نتفليكس.