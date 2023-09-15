في ذكرى ميلاد شفيق نور الدين... تعرف على أبرز محطاته الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم -

يصادف اليوم الجمعة 15سبتمبر ذكرى ميلاد علامة من علامات الفن، شخص صبور أراد أن يحقق طموحاته لكي يحقق حلمه، وصاحب شخصية مشهورة أبو حنيفة قال متنقضش إنه المميز شفيق نور الدين.



يبرز دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز محطات الفنية للفنان شفيق نور الدين

من هو شفيق نور الدين؟



ولد الفنان المتميز شفيق نور الدين 15 سبتمبر عام 1911، فى محافظة المنوفية، وعمل مع والده فى تجارة القطن،

ثم درس بإحدى المدارس الصناعية فى قريته، وتركها عام 1931 ليلتحق بقاعة المحاضرات المسرحية بالقاهرة، وبدأ ت رحلة صعوده كملقن بالمسرح، ولكنه فى فترة قصيرة بدأ يلعب أدوارا صغيرة بعد تقديمه من قبل سلامة حجازى على المسرح.



تعرف على أهم أعمال الفنية لـ شفيق نور الدين



ومن جانبه، أبدع" شفيق "بكل الطرق، واستطاع أن يحفر اسمه في الصخر، فجسد شخصية السائق بمسرحية سكة السلامة، كما أنه جسد إحدى الشخصيات المهمة فى مسلسل عائلة الدوغري، وشخصية كبير الموظفين فى فيلم مراتى مدير عام وفيه جملته الشهيرة: أبو حنيفة قال متنقضش،وأول أجر له فى عالم الفن، كان 3 جنيهات.

زيجة شفيق نور الدين

دخل شفيق نور الدين عش الزوجية في سن مبكر فتزوج من خارج الوسط الفني، وأنجب 6 أبناء، منهم الممثل نبيل نور الدين.

أهم الجوائز

بعد وقت طويل من الكفاح والمثابرة حصل شفيق نور الدين، على العديد من الجوائز، فقد كرمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومنحه وسام الشرف من الطبقة الأولى، وكرمه الرئيس السادات أيضا عن مجمل أعماله الفنية.



سبب حزن الجمهور لـ شفيق نور الدين

رحل شفيق نور الدين من عالمنا عام 1981، عن عمر ناهز 70، ومازالت أعماله خالدة في ذاكرة جمهوره.