جوائز الموسيقى الاسكتلندية تكرم فريق the who

القاهرة - محمد ابراهيم - يكرم حفل جوائز الموسيقى باسكتلندا طاقم فريق الروك الكلاسيكي الشهير the who، تقديرا لعطائهم المستمر في مجال الموسيقى، والذي استمر لمدة 6 عقود متواصلة.

وحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، سيتسلم التكريم، اعضاء الفريق، روجر دالتري وبيت تونشيند، اعضاء الفريق المتبقيان على قيد الحياة.

والحدث يقام في سكتلندا بمدينة جلاسجو بتاريخ الرابع من نوفمبر المقبل، في حضور ابرز الفنانين بمجال الموسيقى الاكستلندية.

اعضاء فريق the who

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ومؤخرا، احتضنت مدينة نيوجيرسي فعاليات حفل جوائز الفيديو الموسيقي التي تنظمها أهم قناة لبث الفيديوهات الموسيقية في العالم MTV.

والحفل شهد ظهور كبير لنجوم صناعة الموسيقى في هوليوود، وسط ركود تعيشه صناعة السينما هناك، بسبب حالة الاضرابات.

وفيما يلي قائمة الحاصلين على أهم الجوائز من المكرمين بالحفل، حصدت أهم جائز للعام من جوائز MTV VMA، تايلور سويفت، وهي جائزة "فيديو العام"، عن الفيديو الموسيقي لأغنيتها الناجحة ‘Anti-Hero’، وجائزة أغنية العام ذهبت لـ تايلور سويفت ايضا، عن نفس الاغنية ‘Anti-Hero’.

تكريمات أخرى

وجائزة أفضل فنان صاعد ذهبت لـ Ice Spice، وجائزة أفضل اداء حي لهذا العام ذهبك لـ TOMORROW X TOGETHER عن اداء اغنية Sugar Rush Ride’.

وجائزة أفضل تعاون موسيقي كانت من نصيب شاكيرا والفنانة اللاتينية كارول جي عن اداء اغنية TQG.

وجائزة أفضل فيديو اغنية بوب ذهبت لتايلور سويفت عن فيديو اغنية Anti-Hero، وجائزة أفضل فيديو اغنية هيب هوب ذهبت لأغنية Super Freaky Girl لنيكي ميناج.