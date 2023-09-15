«اتجاهات تشكيل سلوك المستهلك» في كتاب جديد لمحمود فوزي

القاهرة - محمد ابراهيم - « تستعد دار العلا للنشر والتوزيع، لطرح كتاب جديد بعنوان "استراتيجيات في التسويق ودعم السلوك الشرائي" لمؤلفه الدكتور محمود فوزي، المدرس بكلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك خلال الأسبوع الحالي، ومن المقرر أن يشارك الكتاب بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته القادمة.

و تتناول فصول الكتاب الأربعة عرض عديد الاستراتيجيات التسويقية الحديثة، من واقع بحوث تطبيقية تم إجراؤها حول متغيرات الشراء الاندفاعي، والتسوق الممتع، والولاء العاطفي والسلوكي والعكسي للعملاء، والندم الشرائي، والخوف من فوات الفرصة "FoMO" وذلك في محاولة لفهم هذه التكنيكات التسويقية من جانب، وكذلك لحث باحثي التسويق على التوسع في دراسات التسويق العصبي، وتحليل نظريات الاستهلاك الاندفاعي والاستهلاك النفعي، واستنباط نظريات تفسيرىة للمقارنات الاستهلاكية بين السلوكيات الشرائية الفعلية والمرغوبة، في ضوء متغيرات الإعلام الرقمي، من جانب آخر.

ويقدم الكتاب عددا من أساليب وخطط المسوقين نحو إعادة بناء خصائص المستهلك وسماته، سواء كان مستهلكا تقليديا أو إلكترونيا، قد تأثر بالتحول من بيئة الاتصالات التقليدية إلى بيئة وسائل التواصل الاجتماعي، والتفاعلات الإلكترونية، وما يشوبها من مشاركة المستهلكين لتجاربهم الشرائية، ومشاعرهم الإنسانية، وقصصهم الاستهلاكية داخل المجتمع الافتراضي الذي يتسم بالكثافة العالية للمعلومات وللرسائل الاتصالية.

ويستعرض أحد فصول الكتاب آليات توظيف المسوقين ظاهرة الخوف من فوات الفرص "FoMO"؛ كاستراتيجية تسويقية، يمكنها خلق بناء تحفيزي، يعزز الإنفاق الاستهلاكي للعملاء الذين قد يضطرون لشراء كميات كبيرة من أنماط المنتجات باهظة الثمن، كي يتجنبوا عديد الضغوط التي أفرزها الشعور بفوات الفرصة مثل: الاكتئاب والعزلة الاجتماعية، والمقارنات الاجتماعية بذويهم، فيضطرون للهروب نحو ضغوط تسويقية أكبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متمثلة في عروض الترويج، واستخدام المشاهير والمؤثرين، والإعلانات الإلكترونية، وكلمة الفم الإلكترونية".