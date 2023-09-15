الفنانة اسعاد يونس تكشف عن سبب عدم استضافة الزعيم عادل امام في برنامجها

الرياض - محمد الاطلسي - تسائل العديد من الجماهير لماذا الفنانة اسعاد يونس لم تستضيف الفنان عادل امام على الرغم من الصداقة القوية بينهما.

اسعاد يونس تكشف عن السبب

وخلال حسابها على موقع التواصل "إنستجرام" ردت إسعاد يونس على أسباب عدم استضافتها للزعيم وقالت :"أتمنى ذلك، لأنه مُقل جدًا في الظهور مؤخرًا، مع إنه هو صاحب الفضل في إطلاق لقب إسعاد مصر على شخصي الضعيف".

اسعاد يونس في وعكة صحية

وفي سياق آخر سبق وتعرضت الفنانة إسعاد يونس لوعكة صحية شديدة بسبب سقوطها من سلم منزلها مما أدي إلي إجراء عملية جراحية للتعافي.

وأعلنت عن الأمر عبر حسابها بموقع إنستجرام كاتبة:"أجرت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض".