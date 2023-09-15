انت الان تتابع خبر سب وشتم واعتداء ..رجل متهور يفعل هذا الشيء القذر بمنى زكي والذي أجبرها على اللجوء للمحكمة والمصيبة السوداء في رد فعل جوزها أحمد حلمي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قررت الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكي عبر فيديوهات بثها على موقع "يوتيوب" لجلسة 12 أكتوبر المقبل؛ للإعلان بالدعوى المدنية.

ادعى المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، ومحامي الفنانة منى زكي، مدنيًا بمبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما حضر محامٍ عن المتهم، وتم التأجيل لجلسة 12 أكتوبر المقبل.

وكانت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية أحالت "أحمد وجيه" المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكي عبر فيديوهات بثها على موقع "يوتيوب" إلى المحكمة الاقتصادية؛ وحددت 14 سبتمبر الجاري؛ لنظر أولى جلسات محاكمته. وتقدم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد يوتيوبر يدعى أحمد.

ويتهمه بالإساءة لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة منى زكي بمناسبة مشاركتها في فيلم "أصحاب ولا أعز"، ولنقابة المهن التمثيلية، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع "يوتيوب".

وقدم البلاغ المستشار القانوني للنقابة وحمل رقم 137602 سنة 2022 عرائض النائب العام، وذكر أن المشكو في حقه أعد فيديو وظهر فيه ووجه السباب لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة منى زكي، ويصفهم بأمور خادشة، ومسيئة لهم ولأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

طالبت النقابة في بلاغها بإجراء تحقيق في الواقعة التي شملت جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض، وهي جرائم يعاقب عليها وفقًا للمواد 308 و308 مكرر من قانون العقوبات.

تمت التحقيقات واستماع أقوال المستشار القانوني للنقابة وكيلًا عنها، ووصفه وكيلًا خاصًا للفنانة منى زكي، وقدم الأدلة على إدانة المتهم وأسباب تقديم البلاغ. وانتهت التحقيقات بإحالة البلاغ للمحكمة كما هو مذكور في البيان.