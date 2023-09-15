نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المايسترو هاني فرحات عن "ليلة من الزمن الجميل": إبداع فني إستثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ليلة استثنائية من الإبداع والذوق الرفيع قدمها الموسيقار هاني فرحات، في حفل ليلة من الزمن الجميل ضمن حفلات جدة، وهو الحفل الذي قدمه العمالقة ميادة الحناوي وعفاف راضي ومحمد ثروث.

سعادة هاني فرحات بحفل ليلة الزمن الجميل

وأكد هاني فرحات أن استقبال الجمهور للنجوم الثلاثة كان مميزا وكانوا يحفظون الأغاني ويرددونها بحماس شديد مما جعل أجواء الحفل مبهجة بصورة كبيرة.

وأضاف فرحات اهتمام هيئة الترفية بتقديم أفكار مختلفة ومميزة لحفلاتهم يجعل النجاح هو الشعار الدائم لهذه الحفلات وأكد أن هناك الكثير من المفاجآت خلال الفترة القادمة.

هاني أكد أن البروفات التي سبقت الحفل كانت مبهرة ومليئة بالطاقة والحيوية التي انعكست على الحفل الذي خرج بصورة مبهجة امتعت الجمهور الذي كان أكثر من رائع كعادة جمهور جدة.

تفاصيل حفل ليلة الزمن الجميل

حفل ليل الزمن الجميل عاشها جمهور جدة ضمن حفلات تقويم جدة على مسرح بنش مارك، كانت بدايتها مع الفنان محمد ثروت الذي بدأ وصلته الغنائية بإحدى أغانيه مين مايحبش فاطمة، ثم رحب بعدها بجمهور جدة وعبر عن امتنانه لهذه الدعوة الكريمة من الهيئة العامة للترفيه.

كما وجه محمد ثروت الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، ثم أكمل الفنان محمد ثروت وصلته الغنائية بعدد من الأغاني لعدد من فناني الزمن الجميل منها: حلوين من يومنا والله، أنا لك على طول، ليتفاجأ بعدها بدخول ابنه أحمد ثروت على المسرح وهو يغني صوت رنة المفتاح.

كما شكر أحمد ثروت، معالي المستشار تركي آل الشيخ، على إتاحة الفرصة له لتكريم والده على المسرح، وغنى مع والده الفنان محمد ثروت أغنية الفنانة شيرين عبدالوهاب كدا يا قلبي.

كما غنى الفنان محمد ثروت روائع الراحل عبد الحليم حافظ حبيبتي من تكون، واستذكر مع جمهور جدة وجوده في عام 1986 مرددًا معهم أغنية ياهلا يا مرحب، وأكمل فقرته بموال أشكي لمين.

كما لبى الفنان محمد ثروت طلبا خاصا من المستشار تركي آل الشيخ وغنى أغنية بلدي يا بلدي، واختتمت وصلة الفنان محمد ثروت بتكريم خاص من الهيئة العامة للترفيه ودعوة من معالي المستشار تركي آل الشيخ للمشاركة في «موسم الرياض 2023».

وصدعت بعدها المسرح عفاف راضي على أغنية هوا ياهوا، مُرحبة بجمهور جدة ومعبرة عن سعادتها بهذا الحفل، وأكملت الفنانة عفاف راضي وصلتها الغنائية بعدد من أغانيها ومنها: «ردوا السلام، حبيبي حياتي، ابعد يا حب».

و أعتلت بعدها المسرح ابنتها مي كمال وشاركتها غناء أغنية «شمس الشموسة»، ثم اختتمت الفقرة بتكريم خاص الفنانة القديرة عفاف راضي.

وكانت الوصلة الأخيرة للفنانة ميادة الحناوي، التي استقبلها الجمهور بشوق وحب، وبدأت وصلتها بأغنية «هي الليالي»، وغنت أغنيتها الشهيرة «كان يا مكان»، و«أنا بعشقك».

والتي أعادتها بناءً على طلب الجمهور، وكُرمت الفنانة ميادة الحناوي على مسرح بنش مارك من قِبل الهيئة العامة للترفيه.

و من جهتها، شكرت ميادة، الجمهور ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعوته لها للمشاركة في حفلات السعودية، وقالت: «كنت أتمنى حدوث هذا الحفل منذ أكثر من 30 عامًا».