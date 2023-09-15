نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضي يكشف عن تفاصيل فيلمه الجديد "الإسكندراني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد العوضي عن أحدث أعماله وهي فيلم "الإسكندرانى"، الذى يتعاون فيه للمرة الأولى مع المخرج خالد يوسف فى عمل من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة قائلًا: "الفيلم يعد تجربة مختلفة بالنسبة لى، فهو عمل من تأليف مؤلف كبير مثل أسامة أنور عكاشة، ومخرج كبير مثل خالد يوسف، والأخير هو من رشحنى للدور، وحينما اطلعت على السيناريو وجدته يشبه الأمور والمواضيع الذى أحب أعملها، لذا كتبت على الفيس بوك إنه يليق بكل من يحب عوضى".

وأضاف أحمد العوضى في تصريحات صحفية قائلاََ: "الفيلم موضوعاته ثقيلة، بمعنى أن صراعاته حلوة والدراما التى تدور فيها أحداثه مشوقة، كما تمتاز أعمال أسامة أنور عكاشة بالحقيقية، فاسم البطل الذى أجسده بكر الإسكندراني، مكتوب من لحم ودم، والشخصيات كلها مكتوبة بعناية، وجهد الاستاذ خالد يوسف ظاهر جدا في السيناريو".

واستكمل العوضى عن المجهود المبذول حتى يظهر على السيناريو الحبكة الملائمة للعصر الحالي بقوله: "جهد أستاذ خالد ظاهر جدا في السيناريو، فالأحداث صالحة لأى زمان، لكن طريقة الحكى قد تكون من زمن آخر، وبالتالي فإن خالد يوسف وضع لمسته عليها لتكون عصرية ومناسبة للفترة الحالية، ولكن النص نفسه مثل أي نص جيد ينفع لأى زمان، والدليل أننا حينما نعمل على روايات قديمة لا نقول إن زمانها مضى، ولكن أحداثها صالحة لكل فترة.

أحمد العوضي

مسابقة أحمد العوضي للجمهور

وفي سياق آخر، أقام أحمد

العوضي مسابقة للجمهور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك باختبارهم في أبرز الجمل الشهيرة في أعماله الفنية التي قدمها مؤخرا.

وشارك أحمد العوضي صورة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وعلق عليها قائلا: «جايه معايا النهارده افرَّح اخواتي واراضيهم زي ما هما مراضييني بحبهم، هسأل سؤال وهختار أربعة اجابتهم صح ويكسبو 100 ألف جنيه كل واحد ربع عمود يساوي 25 ألف جنيه».

وأضاف: «أشهر 3 كلمات للخديوي وأشهر كلمتين للكوماندا هَلِم الورق بعد بكره وهختار أربعة عشوائي عالعهد دايما انا واخواتي الشقيانين الجدعان».

مسلسل ضرب نار

ويشار إلى، أن آخر أعمال أحمد العوضي مسلسل ضرب نار الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي 2023، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي صعيدي حول شاب يُدعى جابر الكوماندا يأتي من سوهاج إلى مصر، ويتعرض للعديد من الضغوطات، وانتهت أحداثه بإعدام «جابر»، الذي جسَّد شخصيته أحمد العوضي، وقتْلِ «مهرة»، التي قامت ياسمين عبد العزيز، بتجسيد دورها.