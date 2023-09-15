قريبًا.. أحمد فهمي يروج لمسلسله "الفريدو"

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أحمد جودة - القاهرة -

روج الفنان أحمد فهمي لمسلسله الجديد "الفريدو"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

بهذه الطريقة.. أحمد فهمي يروج لمسلسله الجديد الفريدو



ونشر الفنان أحمد فهمي فيديو جديد له من كواليس مسلسله الفريدو عبر حسابه، وعلق على هذا الفيديو قائلًا:"فيه حب بيبتدي ويخلص وحب عمره ماينتهي.. الفريدو قريبًا".

الفريدو

نجوم مسلسل الفريدو



والمسلسل من بطولة النجمة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، عابد عناني، فتوح أحمد ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، من إنتاج الشركة المتحدة، وشركة آرت ميكر للمنتج أحمد عبدالعاطي، والعمل مكون من 10 حلقات.



أحداث المسلسل

وتدور أحداث العمل في إطار التشويق والإثارة، ويتناول العمل أزمة الإيجار القديم، حيث تدخل إلهام شاهين في حالة صراع خلال الأحداث مع صاحب المنزل الذي تعيش فيه، لأنه يريد بيعه.