نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقدة فنية: "مستر إكس" لـ أحمد فهمي حقق إيردات 4 ملايين جنيه وده بالنسبة له نجاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الناقدة الفنية مها متبولي، رأيها في الممثلين الموهوبين المتواجدين خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى حقيقة تحقيق تامر حسني وأحمد فهمي إيرادات في أفلام عيد الأضحى متفوقين على الفنان كريم عبد العزيز.

تصريحات مها متبولي

وقالت مها متبولي خلال لقائها مع برنامج “قعدة ستات” الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة “القاهرة اليوم”: “بعض الممثلين بياخدوا كورسات تمثيل وتيجي تتفرجي عليهم تلاقيهم كلهم شبه بعض الناس مبتاخدش بالها من ده، مافيش حتة الاحساس والموهبة، وأنا هنا بتكلم على الفنانين الموهوبين”.

كما أكدت أنها لا ترى ان الفنانة ياسمين صبري لديها موهبة، قائلة: “ياسمين صبري معندهاش موهبة التمثيل وست حلوة تعمل اعلانات لكن ما تمثلش، محتاجة تشتغل ع نفسها شوية”.

وأشارت مها متبولي، إلى أن الفنان كريم عبد العزيز، يعد الأعلى في إيرادات السينما المصرية، بفيلمه الأخير بيت الروبي، ثم يليه الفنان تامر حسني،: كريم عبد العزيز ومحمود عبد العزيز، وبيت الزوبي اعلى ايرادات في تاريخ السينما، القاعة اللي كنت فيها كانت مليانة جمهور وده دليل على نجاح الفيلم، لكن تامر حسني عنده جمهور كبير وفي التوزيع الخارجي له جمهور كبير يبيع كويس.

وأضافت: “كريم عبد العزيز رقم واحد، ويليه تامر حسني، ثم أحمد عز ومحمد هنيدي، لكن أحمد فهمي لما قال إنه الأعلى في أفلام عيد الأضحى بفيلمه مستر إكس، فبالنسبة له لو جاب 3 أو 4 مليون هو كده غطى تكلفة الفيلم بتاعه”.



وكشفت مها متبولي رأيها في لقب صوت مصر الذي يتشاجر عليه جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب وأنغام، قائلة: شيرين أحلى صوت في العالم العربي، ولكن صوت مصر شادية، ولا صوت مصر أنغام ولا شيرين، شفت حفلة لأنغام كاتبه صوت مصر في الديكور، لا انتي متفرضيش عليا، اللقب الناس هي اللي بتقرره ومافيش حد بيفرضه علينا، وشادية هي اللي تستحق يتقالها صوت مصر لأنها أكتر واحدة غنت لمصر.

مواعيد برنامج قعدة ستات

برنامج قعدة ستات تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم" يوم السبت من كل أسبوع، وتستضيف من خلاله عددًا من الفنانات وتناقش قضايا مختلفة.