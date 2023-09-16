فن ومشاهير

22 سبتمبر.. موعد الموسم الجديد من برنامج "الكونتينر" للنجم أحمد داود

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القاهرة - محمد ابراهيم - يبدأ الموسم الجديد من برنامج "الكونتينر" للفنان أحمد داود يوم  22 سبتمبر على شاشة ON الفضائية ومن المقرر أن  يذاع يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة الثامنة مساء.
 

تفاصيل برنامج الكونتيتر

 

ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التى أحدثتها مصر فى الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر فى مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الألومنيوم وغيرها.

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أحمد داود يتعاقد على فيلم قاعة الأوركيد

 

ومن ناحية أخرى، يستعد النجم أحمد داود لتقديم فيلم سينمائى جديد بعنوان قاعة الأوركيد، والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي، تأليف وإخراج هبة يسري. ويعتبر ذلك هو العمل السينمائى الثانى الذى يجمع داود ومنة بعد تعاونهما فى فيلم " الماء والخضرة والوجه الحسن".

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ما هي آخر أعمال أحمد داود؟ 

 

شارك الفنان أحمد داود، مؤخرًا في فيلم “ يوم 13 ” الذي حقق نجاح كبير في دور العرض السينمائي وإيرادات تقترب من 33 مليون جنيه، وشارك في بطولة الفيلم  نخبة من النجوم منهم: أحمد داوود، دينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة، جيهان خليل، محمود عبدالغني، أحمد زاهر، جومانا مراد وغيرهم من النجوم، والفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

 

ودارت أحداث الفيلم حول البطل عز الدين الذى يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعي لبيع القصر الذى ورثه عن أبيه إلا أنه يتفأجي بشائعات حول القصر بأنه مسكون بالأرواح، ويقرر أن يخوض التجربة ويعيش في القصر وتحدث له أمور غريبة ويكتشف أن المكان به لغز كبير، ويحاول خلال أحداث الفيلم حل اللغز.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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