نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ثلاثة أيام.. فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" يقترب من المليون الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جاءت إيرادات فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي " في ثالث أيام طرحه بجميع دور العرض بـ مليون و119 ألف و305 جنيهًا، وتصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما التي تضم أفلام: العميل صفر، وش في وش، أولاد حريم كريم، بيت الروبي، ع الزيرو، مرعي البريمو، مستر إكس، شمس، البعبع، تاج،، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

ما هى مجموع إجمالي إيرادات فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي "؟

وسجل فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" مجموع إجمالي إيرادات وصلت إلى أكثر من 2 مليون و400 ألف جنيه على مدار ثلاثة أيام عرض بالسينما.



تفاصيل عن فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"

ويعد أول فيلم مصري وعربي يتطرق إلى مشاكل ومعاناة المكفوفين الذي يمارسون لعبة كرة القدم للمكفوفين، وكان أول تقديم له خلال الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث عقد مؤتمر صحفي لأبطاله والمخرج للكشف تفاصيله.



أحداث ڤوي ڤوي ڤوي

وتدور أحداث فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" هو فيلم دراما كوميديا سوداء، ويحكي خلاله قصة شخص يدعى حسن حارس الأمن، وهو يعيش حياة فقيرة مع والدته، يرغب في السفر خارج البلاد وذلك عن طريق الانضمام لفريق كرم القدم للمكفوفين في إحدى بطولات مباريات كأس العالم في دول أوروبا، ولكنه يقرر أن يتظاهر بأنه لاعبا ضعيف البصر، ويلتقي في هذه الرحلة بعدد من الشخصيات والفتيات منها صحفية شابه تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم تحديدا بحسن، ويلتقي أيضا بمدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة إلى جانب أصدقائه الذين يشاركون في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق وذلك على أمل أن يوفر لهم تذكرتهم للحياة والكثير من الفرص.



من هم أبطال فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"؟

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي



ما الصعوبات التي واجهت محمد فراج في التحضير لشخصية حسن؟



وأكد محمد فراج على أنه لم يواجه أي صعوبات في لعب كرة القدم، لأنه يمارس تلك الهواية منذ صغره، مُضيفًا:" مكنش في صعوبة في موضوع إن ألعب كورة أنا بعمل كده من وأنا صغير،لكن التحدي الأكبر كان إني أرى، ولكن بمثل إني كفيف، الحمد لله حاولت أظهر الدور بشكل جيد وشخصيًا تحمست لهذا العمل بسبب الدور وقصته وهي كرة القدم للمكفوفين، واعتقد أن الدراما المصرية لم تناقشها بكثرة، فهي تجربة كانت بالنسبة لي مختلفة للغاية"