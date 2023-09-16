بعد تصدره التريند.. تفاصيل مسلسل حدث بالفعل لـ غادة عبد الرازق

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض حاليًا حكاية تحت الحزام إحدى حكايات مسلسل حدث بالفعل والذي يعرض على منصة jawway الرقمية، وحقق نجاحًا جماهيريًا منذ عرضه.

قصة حكاية تحت الحزام



تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على المقربين للمريض ومن حوله، والعمل ينتمي لنوعية المسلسلات المنفصلة المتصلة، والقصة الأولى عبارة عن 3 حلقات.

وتدور حكاية تحت الحزام حول أم، تعمل طبيبة نفسية، لديها حالة تعلق شديدة بابنها، الذي يلعب شخصيته الممثل الشاب خالد أنور، ولكن يقترب موعد زفافه على خطيبته أميرة "سلمى أبوضيف"، وتلاحظ الأم التغيرات التي طرأت على ابنها وتغيير خطيبته لكل الترتيبات التي تقوم بها، وذلك يزعجها، وتكون القشة التي تقسم ظهرها هو خبر قرار سفر ابنها وخطيبته بعد إتمام الزفاف، وهنا تقرر الأم التدخل.

تظهر ملامح سيطرة الأم على ابنها ومعرفتها بكل تفاصيل حياته من المشاهد الأولى في الحلقة، ولكن يحدث التصاعد في الأحداث سريعا، عندما تلاحظ الأم محاولة خطيبة ابنها تغيير مسارات الابن والابتعاد عنها، من خلال إقناعه بالحصول على فرصة وظيفة خارج مصر.

وتستغل الطبيبة النفسية معرفتها السابقة بخطيبة ابنها، لأنها كانت مريضة اكتئاب حاد وإحدى مرضاها، لذلك تستغل الثقة بينهما وتضع لها مخدر ثم تخطفها في إحدى الأماكن النائية، وتقيدها بسلاسل وتعطيها حبوب مهدئة لكي تحاول السيطرة عليها.

أبطال حكاية تحت الحزام

و يشارك في بطولة تحت الحزام كلًا من غادة عبد الرازق، خالد أنور، سلمى أبو ضيف، بسنت حاتم، كريم عبد الخالق، وهو من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.

موعد عرض حكاية تحت الحزام



سيتم عرض مسلسل حدث بالفعل حكاية تحت الحزام على منصة Jawwy TV الإلكترونية، يوم الأربعاء من كل أسبوع وكل قصة ستكون مختلفة عن الآخرى، وكانت بداية انطلاق العمل يوم الأربعاء 13 سبتمبر



تفاصيل مسلسل حدث بالفعل



مسلسل حدث بالفعل مكون من 5 حكايات مختلفة كل حكاية مكونة من 3 حلقات بمجموع الحلقات 15 حلقة يسرد قصص لأشخاص وأحداث حقيقية نقلًا عن مصادر ووثائق نفسية معتمدة.

ومسلسل حدث بالفعل من إنتاج مصري وإماراتي مشترك، ومن نوعية الإثارة والجريمة، ويتكون من قصص منفصلة كل قصة عبارة 3 حلقات، مأخوذة من قصص حقيقية حدثت في 9 دول عربية مختلفة.



حكايات مسلسل حدث بالفعل



يشار إلى أن عدد حلقات مسلسل حدث بالفعل هو 15 حلقة مقسمة على 5 حكايات، لكل حكاية 3 حلقات والحكايات الخمس للمسلسل هي: تحت الحزام، ريش أبيض، قرض شخصي، ولو بعد حين، كاملة.



أبطال مسلسل حدث بالفعل



كل حكاية من حكايات مسلسل حدث بالفعل له أبطاله، كما أن الحكاية مقسمة على 3 حلقات بأبطال مختلفين، وهم: غادة عبد الرازق، ماجد المصري، كريم فهمي، بسمة، دينا الشربيني، شيرين رضا، سلمى أبو ضيف، خالد أنور، رنا رئيس، سينتيا خليفة، أحمد عبد الله محمود.