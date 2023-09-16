بإطلالة صيفية.. ميريهان حسين تخطف أنظار جمهورها

القاهرة - محمد ابراهيم -

شاركت الفنانة ميريهان حسين متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

شاهد.. أحدث ظهور للفنانة ميريهان حسين



وظهرت الفنانة ميريهان حسين بإطلالة صيفية مرتدية كاش مايو ونظارة شمس سوداء وظهرت أمام شاطيء البحر، ونالت هذه الصور على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني.

ميريهان حسين

آخر أعمال ميرهان حسين

يُذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، مسلسل "مشوار الونش"، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال، ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح، تدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.

فيلم اتنين للإيجار



كما شاركت في فيلم "اتنين للإيجار" من تأليف أسماء غازي، إخراج شادي علي، بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد لطفي، ناهد السباعي، إيمان السيد، ميرهان حسين، سلوى محمد علي، ليلى عز العرب، ثراء جبيل، سامي مغاوري، إيناس مكي، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي تشويقي، حول بيومي فؤاد ومحمد ثروت اللذين يعرضان أنفسهما للإيجار خلال العمل، ويسافران إلى إحدى المنتجعات السياحية بالغردقة، ويتورطان في العديد من الأزمات في حياتهما، وهو ما يخلق مفارقات كوميدية عديدة خلال الأحداث، وتقدم ميرهان حسين خلال الفيلم أغنية «كلمتين وبس»، وتعاونت مع الشاعر سامح الكومي، وألحان خالد سلطان وتوزيع إسلام شيبسي، وقررت تقديم مسابقة خاصة لجمهورها، وتختار 20 شخصًا من التعليقات بشكل عشوائي للحصول على تذكرة vip لحضور الفيلم.