نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمي ينشر فيديو له من كواليس مسلسله الجديد "سفاح الجيزة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك الفنان أحمد فهمي متابعيه فيديو جديد له أثناء كواليس مسلسله الجديد "سفاح الجيزة"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



أحمد فهمي ينشر فيديو له عبر حسابه الشخصي إلانستجرام

ونشر الفنان أحمد فهمي الفيديو وعليه اغنيه "العدل فوق الجميع" وظهر أثناء الفيديو من كواليس تصوير المسلسل والمشاهد الذي ظهر فيها وهو يقتل.

ملخص الحلقة السابعة والثامنة من" سفاح الجيزة "



وفي سياق متصل، يذكر أنه قد تم عرض الحلقة السابعة والثامنة من مسلسل "سفاح الجيزة" يوم الجمعة الماضية، عبر منصة شاهد الإلكترونية، وسرعان ما تصدرت الحلقات محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" لما حدث بهم من أحداث مشوقة.

وكان أبرز ما جاء في الحلقة السابعة والثامنة من مسلسل "سفاح الجيزة" هو قيام جابر بخطف ابن الضابط حازم ومحاولة جابر لإيجاد طريقة للهروب من الشرطة، وأيضًا معرفة الشرطة مكان جثث الضحايا الذي قام جابر بقتلها وذلك بمساعدة زينة.

وقيام جابر يقتل والدته عن طريق الخطأ بعد مواجهة حدثت بينها وبين جابر وان كل شخص منهما كان يضع اللوم على الأخير.

وكتب في نهاية الحلقة "أنه قد تم القبض على جابر وتم إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية، وبعدما صدر ضده عدة أحكام بالاعدام والتي مازالت قيد التنفيذ"