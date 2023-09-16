نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. إطلاق عرض فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" في الدول العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق عرض فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" بطولة محمد فراج يوم الخميس المقبل 21 سبتمبر الجاري في جميع دور العرض بالدول العربية، جاء ذلك بعد نجاح عرضه في مصر منذ بداية عرضه خلال الأيام الماضية.

إيرادات فيلم "فوي فوي فوي"

وحقق فيلم "فوي فوي فوي" في 3 أيام عرض فقط إيرادات أكثر من 2 مليون و500 ألف جنيه، حيث حقق في اليوم الأول لعرضه بالسينما إيرادات تقدر بـ482 ألفًا و71 جنيهًا، وجاءت إيراداته في اليوم الثاني بشباك تذاكر السينما بـ897 ألفًا و844 جنيهًا بينما حقق أمس الجمعة إيرادات بلغت مليون و119 ألف جنيه.

أحدث فيلم "فوي فوي فوي"

فيلم "فوى فوى فوى" هو فيلم دراما كوميديا سوداء يحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر. في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقاه اللذان يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

كواليس فيلم "فوي فوي فوي"

وكشفت الفنانة بسنت شوقي عن كواليس تصوير الفيلم وأشارت إلى أن العمل كان مليء بالتحديات الكثيرة، وتم تصوير العمل من قبل زوجها محمد فراج بعد شهر العسل على طول، حيث عاني من التعب وكان يشعر بالإرهاق أثناء التصوير، بشكل كبير جدا والموضوع مكنش سهل، نظرًا لتنقل فريق العمل لعدة بلاد مختلفة".

أبطال فيلم "فوي فوي فوي"

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية وهم بيومي فؤاد، طه دسوقي، حنان شوقي، حجاج عبد العظيم، لبنى ونس، محمد عبد العظيم، تأليف وإخراج عمر هلال، وإنتاج "فيلم كلينيك" محمد حفظي.



اسماء الحاضرين في العرض الخاص لفيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"



حضر العرض أبطال الفيلم وفي مقدمتهم محمد فراج، طه دسوقي، بيومي فؤاد، كما حضرت زوجة محمد فراج الفنانة بسنت شوقي التي تظهر في الفيلم، مجموعة كبيرة من الفنانين ومنهم إنجي المقدم، صدقي صخر، شيكو، نور خالد النبوي، لبنى ونس، والمنتج محمد حفظي، وغابت عن العرض الفنانة نيللي كريم.