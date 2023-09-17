نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر تبدأ تصوير أحداث أعمالها الدرامية "نقطة سوداء" وتكشف عن تفاصيل دورها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة وفاء عامر في تصريحات صحفية عن أنها بدأت تصوير أولى مشاهدها بأحدث أعمالها الدرامية الذي يحمل اسم نقطة سوداء، وذلك في دولة لبنان.

وقالت وفاء عامر في تصريحات، أن مسلسلها نقطة سوداء تعكف على تصويره في لبنان خلال الفترة الحالية، والعمل من تأليف ورشة كتابة، تحت إشراف المؤلف أمين جمال.

وعن الشخصية التي ستقوم بتجسيدها خلال العمل، قالت وفاء عامر: أقدم شخصية مركبة ومختلفة عن باقي أعمالي السابقة، والمسلسل يضم مجموعة مميزة من الشباب، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

سعادة وفاء عامر بوجود جائزة باسمها

ومن ناحية أخرى كانت وفاء عامر قد أكدت في تصريحات سابقة عن أنه يجب على الفنان إعطاء الأمل للأجيال القادمة، قائلة: لو أنا مدتش الأمل للجيل الجديد اللي جاي بعدي الدنيا هتبقى غابة.

وعبرت أيضًا عن سعادتها بوجود جائزة تحمل اسمها في مهرجان المسرح العربي، وأضافت: سعيدة بوجود جائزة باسمي في مهرجان المسرح العربي، وشايفة إن ده تكريم مهم ليا من الأكاديمية.



أعمال تستعد لها وفاء عامر

جدير بالذكر أن وفاء عامر سوف تظهر كضيفة شرف في مسلسل نصي التاني، من بطولة علي ربيع، والذي من المقرر عرضه عبر منصة شاهد خلال الفترة المقبلة، ويتكون العمل من 10 حلقات، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة، وفي كل حلقة يقابل علي ربيع نصه الثاني الذي يبحث عنه ويقدم دور موظف في بنك.

آخر أعمال وفاء عامر

يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر كان مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023 في مسلسل حضرة العمدة، وتدور أحداث مسلسل "حضرة العمدة" حول "صفية عارف الفارس" والتى تجسدها النجمة روبي، التي تفوز بمنصب العمدة، فى إحدى القرى التى تحمل اسم "تل شبورة" وهى قرية رمزية، وتواجه "صفية" انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعينات منصبًا كان حكرًا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع، ومن خلال المسلسل يتم مناقشة قضايا اجتماعية واقعية كثيرة وكيفية إيجاد حلول لها أبرزها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات وغيرها.

وضع الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل الموسيقار شادى مؤنس، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج المنفذ محمد البساوي، ومن إخراج عادل أديب.