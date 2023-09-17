نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يناير المقبل.. العرض الأول لمسلسل "من قتل نادية؟" عبر منصة نتفليكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض مسلسل "من قتل نادية ؟" عبر منصة نتفليكس في شهر يناير 2024، وهذا المسلسل ينتمي إلى قائمة المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 8 حلقات فقط.

من هو فريق عمل مسلسل “من قتل نادية؟”

ومسلسل "من قتل نادية؟" من بطولة الفنان آسر ياسين والفنانة صبا مبارك وشيرين رضا، صبا مبارك، شريف سلامة، محمد علاء، محمد ثروت، ركين سعد، ومن إخراج المخرج السوري السدير مسعود.

ما هي قصة مسلسل "من قتل نادية؟"

ومسلسل "من قتل نادية؟" هو مأخوذ عن قصة المسلسل المكسيكي "who killed sara"، وبتدور أحداث المسلسل عن جريمة قتل لشابة بيتهم بقتلها شقيقها وبيتم التحقيق معه ولكن يكون هو ليس القاتل الحقيقي، وبعد خروجه بيبدأ البحث عن القاتل الحقيقي.



ما هي أعمال آسر ياسين القادمة؟

وفي سياق آخر، ينتظر آسر ياسين عرض فيلمه “شماريخ” في موسم الصيف بعيد الأضحي، ويشاركه في العمل أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، إنتاج شركة Sea-Cinema أحمد فهمي وهاني نجيب، وإشراف عام على الإنتاج كريم الميهي.

ما هي آخر أعمال الفنان آسر ياسين؟



والجدير بالذكر أن آخر أعمال آسر ياسين بمسلسل "الكتيبة 101 "في رمضان الماضي، وجسد شخصية شهيد الواجب الرائد خالد محمد دبور، مواليد 12 أغسطس 1985 في المنشية الجديدة بالمحلة الكبرى، التحق بالكلية الحربية عام 2003 وتخرج فيها عام 2006 الدفعة 99 حربية، وكان السادس على الدفعة، حاصل على فرقة الصاعقة والمظلات، وكان بسلاح المشاة، خدم قبل استشهاده بمنطقة الشيخ زويد في شمال سيناء، حيث كان قائدا لمجموعة كمائن بكرم القواديس، والذي استشهد في تفجير بمنطقة كرم القواديس بشمال سيناء دفاعًا عن وطنه.

ما هي آخر أعمال الفنانة صبا مبارك؟

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك في مسلسل "ليلة السقوط" وهو مسلسل عراقي بطولة كل من: الفنان طارق لطفي، والفنان باسم ياخور، والفنانة صبا مبارك، والفنانة كندة حنا، والفنان ميلاد يوسف، والفنان ذو الفقار خضر، وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من إخراج ناجي طعمي وتأليف مجدي صابر.

