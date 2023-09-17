نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق "رولينج ستونز" يخوض تجربة طرح فيلم وثائقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض أعضاء فريق "رولينج ستونز" تجربة جديدة بالعمل على تصوير فيلم وثائقي عن كواليس صناعة أحدث البومات الفريق الموسيقي، يستعينون في تصويره بطاقم عمل تصوير وانتاج المسلسل الواقعي لأسرة كارداشيان.

وذلك وفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، الذي افاد بان الخطوة، تعكس تطلعات أعضاء فريق رولينج ستونز للتطور المستمر في مجال عملهم بصناعة الموسيقى.

رولينج ستونز

الفرق الغنائية بهوليوود

ويكرم حفل جوائز الموسيقى باسكتلندا طاقم فريق الروك الكلاسيكي الشهير the who، تقديرًا لعطائهم المستمر في مجال الموسيقى، والذي استمر لمدة 6 عقود متواصلة.

وحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، سيتسلم التكريم، أعضاء الفريق، روجر دالتري وبيت تونشيند، أعضاء الفريق المتبقيان على قيد الحياة.

والحدث يقام في سكتلندا بمدينة جلاسجو بتاريخ الرابع من نوفمبر المقبل، في حضور أبرز الفنانين بمجال الموسيقى الاكستلندية.

جديد أخبار الموسيقى

ومؤخرًا، احتضنت مدينة نيوجيرسي فعاليات حفل جوائز الفيديو الموسيقي التي تنظمها أهم قناة لبث الفيديوهات الموسيقية في العالم MTV.

والحفل شهد ظهور كبير لنجوم صناعة الموسيقى في هوليوود، وسط ركود تعيشه صناعة السينما هناك، بسبب حالة الاضرابات.

وفيما يلي قائمة الحاصلين على أهم الجوائز من المكرمين بالحفل، حصدت أهم جائز للعام من جوائز MTV VMA، تايلور سويفت، وهي جائزة "فيديو العام"، عن الفيديو الموسيقي لأغنيتها الناجحة ‘Anti-Hero’.

وجائزة أغنية العام ذهبت لـ تايلور سويفت أيضًا، عن نفس الأغنية‘Anti Hero’.