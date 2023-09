نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجاح غير موقع لفيلم A Haunting in Venice بشباك التذاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفيلم الجديد A Haunting in Venice الذي يطرح كإنتاج مشترك بين ديزني وشركة 20th Century Studios في تحقيقه لإيرادات أفضل من المتوقع له، بوصوله إيراداته الافتتاحية لـ 14 مليون دولار في أول 3 أيام من عرضه في امريكا.

ويقول موقع ديد لاين، أن الفيلم يطرح كجزء ثاني من سلسل افلام مقتبسة من روايات أجاثا كريستي، طرح منها فيلم Death on the Nile وفيلم Murder on the Orient Express.

فيلم A Haunting in Venice

عمل جديد مقتبس

والفيلم الجديد الذي يجسد بطولته كينيث برناه، هو فيلم طرح بعنوان A Haunting in Venice.

والفيلم هو الثالث الذي يطرح ضمن مجموعة افلام، صورها كينيث تقتبس أحداثها من روايات أجاثا كريستي، الأول منها طرح في عام 2017 بمشاركة النجم جوني ديب في البطولة، وكان بعنوان Murder On the Orient Express.

الفيلم الثاني، طرح بعنوان Death On The Nile وكان بمشاركة جال جادوت في دور البطولة، وهي بالكامل أعمال مقتبسة من روايات لكريستي.

تفاصيل العمل

والفيلم الجديد A Haunting in Venice، هو فيلم غموض من إخراج كينيث براناه، مبني على رواية حفلة الهالووين للكاتبة أجاثا كريستي.

وبجانب النجم البريطاني الشهير كينيث براناه، يشارك في بطولة الفيلم كايل آلن، ووكاميل كوتان، وجيمي دورنان، وتينا فاي وجود هيل.

وطرح الفيلم للعرض في صالات العرض السينمائية حول العالم، خلال منتصف سبتمبر من عام 2023 الجاري.