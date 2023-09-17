نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل محمد حماقي في الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي ضخم فى الكويت يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجارى، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



ما هي تفاصيل أغاني محمد حماقي الأخيرة؟



وقام حماقي، مؤخرًا بطرح أغنية "لمون نعناع" من كلمات الشاعر فلبينو أحمد، وجيتار شريف فهمي، وماجد الصواف، وأسامة الصغير، وطرح حماقي ثاني أغانيه في موسم الصيف بعنوان "حبيت المقابلة" كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي وميكس توما، ديچيتال ماستر أمير محروس، جيتار مصطفى أصلان، طبلة سعيد الأرتيست، كورال مجموعة ناصر حسن.

وطرح محمد حماقى ثالث أغانيه "مش كفاية فراق" كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع موسيقي وميكس تميم، ماسترينج ميكى بوزى، فواصل موسيقيه تامر علي جيتار مصطفي اصلان، قانون ماجد سرور، ناي أحمد خيري، تنفيذ وتريات محمد عاطف.

تفاصيل أغنية “ده قلبي ده” لمحمد حماقي

وطرح محمد حماقي رابع أغنياته بعنوان "ده قلبي ده"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، والحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، أحمد ابراهيم، وتوزيع موسيقي وميكس تميم، أما خامس أغنية فجاءت بعنوان "دلعنا كتير"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد حماقي وتوزيع موسيقى وميكس تميم.



وطرح حماقي أيضًا أغنيته السادسة في موسم الصيف بعنوان "إيه السعادة دى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل.