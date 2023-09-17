قبل طرحها.. علي الحجاز يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة "على الرباب"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب علي الحجار لطرح أغنية جديدة له بعنوان "على الرباب"، التي كشف تفاصيلها، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث كتب منشورًا قال فيه: "استنوا أغنيتي الجديدة "على الرباب" قريبًا، الأغنية من كلمات الشاعر الكبير جمال بخيت، لحن أحمد حمدي رءوف، وتوزيع محمد حمدي رءوف".



مفاجأة جديدة لمنير مع علي الحجار



وسبق وكشف علي الحجار عن مفاجأة من العيار الثقيل لطرح أغنية وطنية تجمعه بالكينج محمد منير، وسيتم طرحها خلال الأيام المقبلة في حب مصر، وانتهى الثنائي من تسجيلها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عزيز الشافعي.



ما هو موعد حفل على الحجار في ساقية الصاوي؟



يستعد المطرب علي الحجار لإحياء حفل غنائي، يوم 29 من شهر سبتمبر الجاري في ساقية الصاوي، يقدم خلاله باقة من أروع أغانيه التي يحبها جمهوره ويتفاعل معها، كما سيقدم خلاله أغاني جديدة من ألبومه الأخير "بطلة حكايتي"، والذي عاد به خلال موسم صيف هذا العام.



ما هي آخر أعمال علي الحجار؟

طرح المطرب علي الحجار أحدث أغانيه في شهر يونيو 2023، والتي كانت بعنوان "وحدي" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

طاقم عمل أغنية وحدي

طرح المطرب الكبير علي الحجار أغنية جديدة بعنوان "وحدي" من كلمات الكاتب الصحفي والشاعر الغنائي محمد العسيري ومن ألحان شقيقه الراحل الفنان أحمد الحجار، والتوزيع الموسيقي لـ وليد مصطفي.

كلمات أغنية وحدي

"وحدي والليل وحداني.. فارد طوله بيتحداني.. مش مآمني ولا مطمني.. الليل مش عارف يفهمني مع إنه بينعس على يدي.. وحدي وحدي.. في ليل ضايع أنا مرايته بشوف وشي في قمرايته.. غريب عني ميشبهنيش.. حزين سارح مبيغنيش.. بلاد الناس دهب ونحاس.. تضيق بيا ماتقبلنيش وما يساعنيش سوا عينيكي أموت فيها وأعيش وحدي.. وحدي".