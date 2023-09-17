نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حورية فرغلي: شُفت نفسي بالكفن.. وعشان أحلم محتاجة معجزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روت الفنانة حورية فرغلي، تفاصيل رؤية مرعبة رأتها بمنامها، حيث أشارت إلى أنها حلمت بها، وهي في العاشرة من عمرها، لكنها لم تستطع نسيانها، رغم مرور هذه السنوات، حيث رأت نفسها مكفنة، ولم يظهر منها سوى يدها.

تصريحات حورية فرغلي

فقالت حورية فرغلي خلال لقاءها مع الإعلامي تامر شلتوت: حلمت وأنا صغيرة إن في صندوق خشب عامل زي الأوضة، بس منورة رغم أن مفيهاش لمبة، وأنا في كفن وإيدي بس اللي طالعة، ومنتظرة الساعة تيجي 12، عشان يجوا يخدوني أتسال.

وتابعت حورية فرغلي: في اللحظة دي أنا كل دقيقة بتعدي عشت فيها رعب، لغاية ما قُمت من على السرير مفزوعة، رغم إني مشوفتش وشي في الحلم، لكن بسبب الرؤية مازال عندي مشكلة كبيرة في النوم، بنام بصعوبة وعشان أحلم محتاجة معجزة.

موعد عرض برنامج تامر شلتوت

وبرنامج الإعلامي تامر شلتوت، يقدمه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن.

ما هي آخر أعمال تامر شلتوت؟

يشار أن آخر أعمال تامر شلتوت كانت مشاركته في مسلسل “المداح” الجزء الثالث، الذي يحمل اسم “أسطورة العشق”، وتم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشاركه في العمل حمادة هلال، هبة مجدي، هلا السعيد، يسرا اللوزي، حنان سليمان، عفاف رشاد، رانيا فريد شوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج

آخر أعمال حورية فرغلي



يذكر أن آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي مسلسل "أيام"، بطولة رياض الخولي، حمدي السيد، شيري عادل، سلوى خطاب، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة.

ودارت أحداثه في إطار درامي، حيث يتناول المسلسل قصة عبير التي تعيش في بيت عمها رياض أبو الدهب وفي رعايته بعد أن أصبحت يتيمة، لكن زوجة رياض تحاول جاهدة إبعاد عبير عن بيت عمها طمعا في الاستيلاء على ثروته.