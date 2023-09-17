نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الافلام.. قناة الوثائقية تحتفل باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة الوثائقية بعرض عدة أفلام تسجيلية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، حيث أعلنت إنتاجها وعرضها سلسلة باسم "من رسائل الجبهة"، التي توثق مخاطبات بخط اليد أرسلها ضباط وجنود كانوا على الجبهة إلى أسرهم في مختلف المحافظات المصرية.

عرض سلسلة" من رسائل الجبهة"

وتكشف المخاطبات عن المشاعر الإنسانية والحالة النفسية للأبطال الذين شاركوا في الحرب، وحرصهم على استعادة الأرض وتحقيق النصر في ظل حنينهم الكبير إلى أسرهم وعائلاتهم.



"حدث في 1973" على شاشة "الوثائقية" في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

كما أعلنت قناة "الوثائقية"، إنتاجها وعرضها السلسلة الوثائقية "حدث في 1973"، التي توثق كل ما كان يدور في المجتمع المصري من أخبار سياسية واجتماعية وفنية ورياضية قبل نصف قرن، راصدة المظاهر العامة لخطة الخداع الاستراتيجي في الأيام السابقة على اندلاع المعركة كذلك توثق يوميات الحرب، على الجبهة منذ لحظة العبور وحتى وقف إطلاق النار، والتحركات السياسية والدبلوماسية عربيًا ودوليًا خلال الفترة المذكورة.

وتذاع سلسلة "حدث في 1973" يوميًا على مدار 45 يومًا، بدءًا من الخامس عشر من سبتمبر، وحتى 31 أكتوبر.

"هوامش على دفتر النصر".. على شاشة "الوثائقية" في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، أعلنت قناة "الوثائقية" إنتاجها وعرضها ومضة وثائقية تحت اسم "هوامش على دفتر النصر"، تستعرض أقوال القادة السياسين المصريين وغيرهم، حيال الملحمة العسكرية المصرية، التي شرعت تدور بدءًا من ظهيرة السادس من أكتوبر 1973 وما تلاها من أحداث.