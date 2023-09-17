نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. محمود عبد المغني ضيف برنامج "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان محمود عبدالمغني ضيفًا في برنامج “ واحد من الناس ” مع الاعلامي عمرو الليثي المذاع على شاشة الحياة الفضائية، اليوم الأحد 17 سبتمبر في تمام الساعة الساعة العاشرة مساء.

أسرار فنية في حياة الفنان محمود عبد المغني

يكشف الإعلامي عمرو الليثي لأول مرة أسرار فنية وشخصية في حياة النجم محمود عبد المغني، في حلقة خاصة واستثنائية خلال برنامج "واحد من الناس".

محمود عبد المغني يحكي عن رحلته الفنية

كما يحكي الفنان محمود عبد المغني خلال الحلقة عن كواليس أعماله الفنية ورحلته مع الفن وكيف بدأ مشواره الفني، وأيضًا كواليس إصابته في إحدى عينيه أثناء تصوير أحد أفلامه.

محمود عبد المغني يتحدث عن أصعب اللحظات التي عاشها في حياته وعشقه للمطبخ

كما يتحدث الفنان محمود عبد المغني عن أصعب اللحظات التي عاشها في حياته وعشقه للطبخ وأمنية حياته في أن يكون طباخًا، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي تتناولها الحلقة.

ما هي آخر أعمال محمود عبد المغني؟

شارك الفنان محمود عبد المغني مؤخرًا في مسلسل “مشوار الونش ”، بطولة محمد رجب، وإيهاب فهمي، وميرهان حسين، ومنة فضالي، ومحمد أبو داود، وميمي جمال، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

كما يشارك محمود عبد المغني حاليًا في مسلسل "هابي هالوين" بطولة حنان مطاوع، محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، مروة الأزلي، محمد مغربي، عماد ادريانو، علي الشامل، وسيناريو وحوار محمد أشرف وإخراج أحمد عبده.