حورية فرغلي: غسلت خالتي وشُفت راسها أتخشبت بعد وفاتها وزعلت من ماما

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة حورية فرغلي أصعب المواقف التي مرت بها، خلال حياتها، إذ أشارت إلى أنها كانت في إحدى الليالي تتناول العشاء مع والدتها وخالتها، وفوجئت بأن خالتها فاضت روحها إلى بارئها، أثناء تناولهم الغداء، وهو الأمر الذي تسبب لها في أزمة كبيرة، خاصة بعدما طلبت منها والدتها أن تشارك في غُسل خالتها.

تصريحات حورية فرغلي

وتحدثت حورية فرغلي عن كواليس هذا اليوم، خلال لقاؤها مع الإعلامي تامر شلتوت:" خالتي كانت معايا أنا وأمي وقعدين بنتعشى، فجأة وطت راسها أفتكرتها نامت، بنصحيها مبتصحاش، جبنالها الدكتور قال ماتت، وربطوا راسها لفوق، لتاني يوم عشان كان يوم شم النسيم، والناس إجازة".

وتابعت حورية فرغلي:" تاني يوم المُغسلة جت الصبح، قالت لماما محتاجين حد من عندكم يكون معانا عشان الصيغة اللي لبساها، ماما قالت لي قومي غسلي خالتك عيب، بصيت لبنتها وقلت طب قومي أنتِ، أنا عمري ما شُفت حد ميت قبل كدة".

وأضافت حورية فرغلي:" مشيت ورا المُغسلة، ومكنتش عارفة أنا خايفة ولا مرعوبة، شيلنا المخدة لقينا راسها أتخشبت لأن بقالها كتير متوفية، وبعد ما خرجت قعدت جمب جوز ماما، قالي برافوا يا ريريت، كدة أتغفر لك 50 كبيرة من الكبائر، قُلت له مش كنت أعملهم الأول، وزعلت من ماما جدًا بسبب الموقف ده".

واستكملت حورية فرغلي:" بربي كلاب في بيتنا، وكانوا بيدخولوا معايا كل مكان في الشقة، لكن بعد وفاة خالتو عمرهم ما دخلوا الأوضة اللي خالتي توفت فيها، مدخلوهاش لمدة سنة، ودي كانت من أغرب الأشياء اللي لاحظتها من الكلاب، عمري ما خفت من الموت لكن بفكر في شكلي هبقا عاملة إزاي لما أموت، وأكون مكان خالتو".

موعد عرض برنامج في العمق

ويعرض برنامج الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن.

ما هي آخر أعمال حورية فرغلي؟



يذكر أن آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي مسلسل "أيام"، بطولة رياض الخولي، حمدي السيد، شيري عادل، سلوى خطاب، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة.



وكانت تدور أحداثه في إطار درامي، حيث يتناول المسلسل قصة عبير التي تعيش في بيت عمها رياض أبو الدهب وفي رعايته بعد أن أصبحت يتيمة، لكن زوجة رياض تحاول جاهدة إبعاد عبير عن بيت عمها طمعا في الاستيلاء على ثروته.