حودة بندق يتصدر تريند "يوتيوب" بعد طرح "الفنكوش.. يا مداوي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر المطرب الشعبي حودة بندق تريند موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، وذلك بعد طرحه كليب أغنية "الفنكوش.. يا مداوي"، عبر قناته الرسمية، وكالعادة حصد الكليب نسبة مشاهده عالية، وحصل على المرتبة العاشرة في قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة.

ما هي تفاصيل أغنية "الفنكوش.. يا مداوي"؟

غناء حوده بندق، كلمات حكيم نادي، توزيع موسيقي معتز عادل (تايجر) والكليب من إخراج زيزو الاسود.

كلمات اغنية "الفنكوش.. يا مداوي"

“وعامل نفسي قال مرضي وأنا موجوع ولو سبتوني مع نفسي هعوم في دموع وساند ناس مبتحسش وحابب ناس مبتحبش ولو سألوني عن حالي في ثانيه بغير الموضوع يا مداوي داويني بقي والنبي أنا مأزي من كوكبي مع إني زكي مش غبي وبتراضا يامصبر صبرني على اوجاعي الجرح كلو بتاعي الفرح ناسي عنواني كالعاده طب استنوا على قلبي لاجل يعيش مفيش واحد وقف جنبي وربي مفيش انا ضحيت علشانكو وشوفت كتير أو ي منكو ومن النهارده انتو خلاص متلزمونيش يامهون هونها عاللي في ديقه موجوع في كل دقيقه دموعه نازله بريئه وجعاني يا ابني أمي كلنا برا بندعيلك فاضل حبه وهنجيلك في قلوبنا يااخويا شايلينك وبنعاني بمثل إني أنا ثابت وأنا اتهزيت أنا موجوع ومش قادر يا ناس جضيت من كل إلى كان جمبي وكل واحد داق حبي من كتر ما جرحي أنا وجعني اتهديت مغشوش وصحابي طلعو فشوش والحب ده فنكوش تقرب ماتلاقيهوش ولا تشوفو مستغرب من كلو عمال أهرب من الوحده عمال أقرب الناس بقت ترعب مايتشافو”.

ما هي آخر أعمال المطرب الشعبي حوده بندق؟

وكان حوده بندق، قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان “قلبي يالي كلامي عندك”، من كلمات أحمد يوسف الجوكر، توزيع يوسف أوشا.