"غلطتي أني مش محجبة والدادة بتاعتي كانت أحن واحدة عليا ".. أبرز تصريحات حورية فرغلي



القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة حورية فرغلي، مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها مع الاعلامي تامر شلتوت شلتوت في برنامج " in Deeb "، حيث تحدثت عن أصعب المواقف في حياتها منذ الطفولة وكواليس مسلسل " ساحرة الجنوب "، لذلك نستعرض أبرز تصريحاتها في السياق التالي.

تفاصيل دفن حورية فرغلي في مسلسل ساحرة الجنوب

تحدثت حورية فرغلي عن تفاصيل دفنها في مسلسل "ساحرة الجنوب"، ورفضها الاستعانة بدوبليرة، حيث أشارت إلى أنها أصرت على تأدية الدور بنفسها، وأكدت أنها لا تخشى الموت، وتعشق المقابر، ودفنت في مقبرة بالعياط في الساعة الثالثة فجرًا، ولم تشعر برهبة الموت، بل فوجئت بأن الترب تشبه ثلاجات الموتى.

وتابعت:" أول ما حفروا الحفرة وحطوني تحت كان الجو تلج، كأنها تلاجة موتى، أطلع فوق حر موت، لكن مخوفتش ومحستش بحاجة، لأني كنت عارفة أنه تمثيل، أنا مبخافش من الموت، ومستعدة له، نفسي يجي بصراحة، لأن الدنيا بقا دمها تقيل، الناس أتغيرت وأخلاقها أتغيرت، مبقوش يخافوا وبقا في عنف، ومفيش أصول".



كيف عاشت حورية فرغلي طفولتها

كشفت حورية فرغلي اسرار من طفولتها وقالت أنها مرت بمرحلة طفولة قاسية، بعد أن انفصل والديها بعد 48 ساعة فقط من ولادتها، إذ أكدت أن انفصال والديها أثر عليها بشكل كبير، منها أنها لم تنطق إلا عند بلوغها 8 سنوات، وعندما عرضتها والدتها على الأطباء أكدوا لها، أن حورية تحتاج إلى حنان كثير، لتعوض الظروف القاسية التي مرت بها في الطفولة.

وتابعت:" الدادة بتاعتي كانت أحن واحدة عليّ، كانت فلبينية وقعدت معايا لحد ما بقى عندها 73 سنة وماتت، كنت بقولها ياتيتا، زوج ماما كان حنين عليّ، وزوجة بابا ماتت في غارة من غارات العراق، ورأسها طارت قدام عيالها ماتت موتة صعبة".

وأضافت:" بسبب حجم الإذاء وأزمة الطفولة، أنا قعدت لـ 8 سنين مبتكلمش، ولا بنطق خالص، الدكتور قال لماما بنتك مبتتكلمش، لأنها محتاجة حب وحنان كتير".



حورية فرغلي تتحدث عن مدى اخطائها

كما تحدثت حورية فرغلي عن مدى اخطائها قائلة:" غلطتي أني مش محجبة، لكن بصلي وبصوم وبطلع زكاة، وحجيت 7 مرات، لكن معملتش ولا عمرة عشان كان لازم يكون معايا محرم، وبواظب بشكل يومي على قراءة سورة الملك قبل ما أنام، وبدعي ربنا يثبتني عند السؤال".

حورية فرغلي تتحدث عن حبها الوحيد



قالت حورية فرغلي:" أنا شُفت الحب مرة واحدة في حياتي سنة 2002، مع خطيبي اللي توفى، ومن بعده محبتش حد تاني رغم مرور 21 سنة، خطيبي اللي مات كان 175 كيلو، وكان عنده مشكلة في رجله الشمال، فكان بيذق، وكنا قد بعض في السن".

وتابعت:" رغم مرضه لكن كنت بشوفه أحلى راجل في الدنيا، والناس كلها تقول إيه الجنان ده، لكن مكنتش ببص لكلامهم بصيت لقلبه واللي جواه، كفاية أني سامعه صوته، كفاية وجوده في المكان ريحة برفانه، من ساعة ما مات وأنا مش لاقيه حد غيره".

