صالون أوبرا الإسكندرية يحتفل بمئوية سيد درويش

القاهرة - محمد ابراهيم -

ضمن إحتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمئوية الموسيقار سيد درويش وفى إطار فعاليات النشاط الثقافى والفكرى يعقد صالون أوبرا الإسكندرية أمسية ثقافية تستضيف كل من الدكتور وليد شوشة أستاذ النقد الموسيقى وعميد المعهد العالى للنقد الفنى، الفنان محمد جمعة،المطرب أحمد جمال والدكتور محمد حسنى أستاذ مادة الغناء بكلية التربية النوعية ومادة المسرح الغنائى بكلية الآداب وتديرها الفنانة لقاء سويدان تحت إشراف الفنان امين الصيرفى ويتخللها فقرات فنية للفرقة الموسيقة بقيادة شريف ياسر وذلك فى السابعة مساء الثلاثاء 19 سبتمبر على مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية ".

أمسية سيد درويش

أمسية سيد درويش

أمسية سيد درويش

يدور الحوار حول مسيرة فنان الشعب الفنية ودوره فى تجديد الموسيقى العربية وتغيير شكل الطرب فى بدايات القرن العشرين إلى جانب إستعراض لعدد من مؤلفاته الخالدة.